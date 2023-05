Becky G posa de espaldas usando enterizo blanco y anuncia las fechas de su esperada gira

Desde hace mucho tiempo los fans de Becky G deseaban que la cantante emprendiera una gira como artista titular, y ahora ella les ha dado una sorpresa, ya que publicó en su cuenta de Instagram una foto que la muestra de espaldas y usando un enterizo blanco, pero la acompañó con las fechas de su gira Mi Casa, Tu Casa y el mensaje: “Mi gente… No puedo creer que finalmente anuncio mi primera gira!!! 💙 He estado soñando con este momento durante toda mi carrera. No puedo esperar cantar y bailar con ustedes, los quiero mucho mucho mucho y nos vemos pronto!” 💃🏽✨

Con ese ajustado atuendo la cantante posó sentada para una fotografía que forma parte de una colección que compartió con sus seguidores en esa red social. Ella se muestra en los lugares que visitó durante su estancia en Miami y hasta se dejó ver mientras paseaba por el mar montada en un jet ski. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Recientemente Becky obtuvo más de 882,000 likes por unas imágenes en las que aparece con el colorido outfit con estampado que usó para acudir al Gran Premio de Miami. En cuanto a su gira, comenzará el 14 de septiembre en Boston, Massachusetts y recorrerá estados como Georgia, Florida, Texas y California; el último concierto será el 10 de octubre en Phoenix, Arizona. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

