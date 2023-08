Becky G se toma una selfie en el gimnasio, usando ajustados leggings azules

Becky G cuida al máximo su figura, y acude varios días de la semana al gimnasio; desde ahí se tomó una selfie que la muestra usando ajustados leggings en color azul y un top blanco, obteniendo hasta el momento en Instagram más de 487,000 likes. Ella escribió junto a la imagen el mensaje: “Mi semana. Feliz sábado”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante de 26 años es ya toda una experta en tomarse ese tipo de fotografías, y recientemente causó sensación por una en blanco y negro que la muestra sentada frente al espejo, usando medias y una blusa que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Además de ser cantante Becky G es actriz, pero curiosamente en su más reciente película no aparece en pantalla. Ella es la voz del personaje Khaji-Da en la superproducción “Blue beetle”, que se estrenará en Estados Unidos el 18 de agosto. En un video que publicó en Instagram dio todos los detalles al respecto: “Cuando digo que no puedo estar más orgullosa de formar parte de lo que van a experimentar al ver esta película, lo digo en serio, desde el fondo de mi corazón”. View this post on Instagram A post shared by Blue Beetle (@bluebeetle)

