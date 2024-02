Plan de deportaciones de Trump incluiría a varias agencias, además de ICE: el FBI, la DEA y la Guardia Nacional

El plan de deportaciones del expresidente Donald Trump contempla varias agencias, no solamente a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si es elegido, Trump quiere movilizar agentes de ICE, junto con el FBI, la DEA, fiscales federales, la Guardia Nacional e incluso agentes del orden estatales y locales, para llevar a cabo deportaciones de inmigrantes indocumentados, según una fuente familiarizada con el plan”, reportó Axios.

El reporte da seguimiento a las expresiones en mítines del exmandatario republicano, quien ha indicado que tiene un plan de deportaciones masivas, aunque no reveló todavía cómo lo haría.

Trump incluso dijo en uno de sus mítines que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de EE.UU., lo que se ha sumado a la narrativa conspirativa sobre una invasión.

El nuevo plan también echaría mano de las deportaciones aceleradas, algo que incluso aplica en el gobierno del presidente Joe Biden con inmigrantes que no cumplen con requisitos de petición de asilo, pero estas expulsiones son administradas solamente por ICE.

“Las deportaciones por vía rápida, ahora reservadas para quienes recientemente cruzaron cerca de la frontera, se ampliarían para aplicarse a cualquiera que cruzara ilegalmente la frontera y no pudiera demostrar que había estado viviendo en Estados Unidos durante más de dos años”, indica el reporte de Axios.

El argumento legal del expresidente Trump sería una “oscura sección” de las leyes de Extranjería y Sedición de 1798, la cual permitiría arrestar y deportar inmediatamente a algunos inmigrantes con antecedentes penales.

“Los militares construirían sitios enormes cerca de la frontera para retener a las personas en espera de deportación”, se agregó. “Podría evocar escenas de la década de 1950, cuando más de un millón de inmigrantes mexicanos indocumentados fueron deportados bajo el presidente [Dwight] Eisenhower”.

El reporte estima que 39% de los inmigrantes indocumentados son de origen mexicano, es decir, cerca de cuatro millones; mientras alrededor de 2.2 millones son de Centroamérica.

Campaña de Biden alerta persecución

Maca Casado, directora de medios hispanos de la campaña Biden-Harris 2024, criticó el plan del expresidente Trump, al considerarlo “cruel y antiestadounidense”.

“Donald Trump no tiene ningún interés en arreglar nuestro sistema de inmigración o fortalecer la seguridad fronteriza”, señaló Casado.

Agregó que el movimiento MAGA en el Congreso se mantienen listos para bloquear incluso un reforzamiento de la seguridad en la frontera, en referencia a un proyecto migratorio bipartidista del Senado.

“Trump está más interesado en utilizar la frontera como un tema de conversación político vacío y, al contrario, ha presentado un plan cruel y antiestadounidense para arrestar a millones de personas, construir campos de detención masiva y arrebatar a niños de los brazos de sus padres”, dijo Casado. “La crueldad y la xenofobia de Trump no sólo son políticamente tóxicas, no representan lo que somos como estadounidenses y son un recordatorio alarmante de por qué Donald Trump no pertenece a la Oficina Oval”.