Toni Kross revela que aún no ha tomado su decisión de seguir en el Real Madrid o retirarse

Toni Kroos reconoció en vísperas del regreso del Real Madrid a la Liga de Campeones, con su enfrentamiento de octavos de final ante el Leipzig, que aún no ha tomado la decisión sobre si seguir en activo o retirarse a final de temporada, ni tampoco el regreso a la selección alemana para la disputa de la Eurocopa que acoge su país.

“Siempre os digo la verdad y la verdad es que no lo sé”, reconoció en una rueda de prensa que giró en gran parte en torno a su futuro. “Estoy pensando qué hacer, todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, es una señal positiva a escuchar que ojalá pare. Me encuentro bien pero todavía no tengo la decisión tomada”.

Lo sumó a la decisión que también debe tomar sobre su regreso a la selección, tras admitir que tiene sobre la mesa el interés de Alemania para jugar la Eurocopa.

“En una pregunta se resumen todos los problemas que tengo de momento”, bromeó con la prensa española. “Tengo que tomar decisiones, pensar mucho en lo que voy a hacer. De verdad que no he tomado ninguna decisión. Depende de muchas cosas, de cómo me encuentro, de mis planes personales que tengo porque siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el nivel más alto posible”, defendió.

Toni Kross no deja claro cuándo tomará la decisión sobre si seguir en el Real Madrid

Tras escuchar a su madre decir que el Real Madrid, Carlo Ancelotti y el hijo de Kroos, Leon, estarían muy feliz si sigue jugando al fútbol, el centrocampista respondió en broma que “habla mucho”.

“La misma discusión de la renovación la tuvimos hace un año y ha salido bien. Estoy bastante contento de la decisión que tomé. Este año a ver, disfruto el momento y va tan bien que me deja un poco más de tiempo para decidir. Tiene que ser la correcta. Con la selección igual, lo estoy pensando, hay la posibilidad y a ver al final que sale. De momento no lo sé”, añadió.

No marcó Kroos una fecha para decidir si sigue en el Real Madrid o se retira, pero sí fue tajante para descartar un regreso al Bayern Múnich. “No sé si es correcto pero si uno me quiere en su club, me encanta pero puedo decir que eso seguro no va a suceder”.

Recordó que su pensamiento era que los 32 años es la mejor edad para dejar el fútbol, y ya tiene 34, pero valoró su gran momento físico y de fútbol en el Real Madrid.

“Tomaré la decisión cuando esté listo y lo tenga claro. Esta situación no me preocupa ni un poco, se puede ver en el campo. Es importante para mi futuro pero estoy tan contento de lo que he conseguido y como estoy jugando ahora que no me preocupa. Siempre disfruto del fútbol”, reconoció.

“Me sorprende más mi cabeza que mi cuerpo. Tiene que ver con mi historia, empecé muy joven con 17 en el Bayern, con presión a un gran nivel. Pensaba que quince años aguantaría pero todavía tengo ganas, motivación y me sorprende más que mi cuerpo porque he tenido pocos problemas. Es más la cabeza”, sentenció.

