Ganador de ‘La Voz Kids’ revela que su papá le robó el premio y lo abandonó

Lo que comenzó como un cuento de hadas, terminó convirtiéndose en una pesadilla para el cantante mexicano Roberto Xavier, quien saltó a la fama en el 2019 tras ganar el concurso ‘La Voz Kids’ y llevarse un premio de $500 mil pesos mexicanos.

Fue de forma inesperada que salió a la luz el cuento de terror que el joven vivió tras haberse coronado como el ganador de la competencia de canto en su versión infantil. Y es que el tiktoker Eslowosle acudió a la Escuela Secundaria Técnica Número 26 de Aguascalientes para entrevistar a los alumnos sin saber que se encontraría con Roberto Xavier.

“Si no me conocen yo soy Roberto Xavier, el ganador de ‘La Voz Kids’ en el 2019. Ya me cambió la voz, pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé dos canciones inéditas”, dijo para luego revelar la dura situación familiar que vivió.

De acuerdo con el ganador de ‘La Voz Kids’, el dinero que recibió nunca llegó a sus manos, ya que su padre decidió abandonar a su familia y llevarse dicha suma de dinero con él: “Lamentablemente a los 6 meses que yo gané La Voz Kids mi papá nos abandonó y se llevó el premio”.

Si bien Roberto Xavier decidió no profundizar más en el tema, los internautas no tardaron en compartir su descontento por la situación. Por esta razón, iniciaron una “búsqueda” en redes sociales para dar con el paradero de Roberto Marín y así reprocharle sobre lo que le hizo a su hijo.

“Su papá lo abandonó a él y su esposa cuando ella tenía cáncer, no se vale”, “Amaba a ese niño en el programa, ojalá le den otra oportunidad”, “Era su fan y ahora más, sigue cantando hermoso” y “Que poca, ojalá pague el papá”, son algunos de los comentarios de apoyo al cantante que se leen en la red.

Hasta el momento, el implicado no se ha pronunciado al respecto y ha decidido lidiar con la presión mediática haciendo caso omiso a los ataques.

