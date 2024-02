Mayorkas será acusado en juicio político por los republicanos de la Cámara de Representantes

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes lograron el martes una votación histórica para destituir mediante juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas es el primer funcionario del gabinete en ser acusado en un juicio político en el Congreso desde la década de 1870, una votación que se hizo aún más notable por la incapacidad de los republicanos de aprobar los mismos artículos de juicio político la semana pasada, cuando tres miembros del Partido Republicano se unieron a los demócratas para frustrar la resolución, citando preocupaciones de que sus colegas abusando de su poder de impeachment.

Los republicanos de la Cámara de Representantes afirman que Mayorkas ha cometido graves delitos y faltas por su manejo de la inmigración y la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, aunque varios expertos constitucionales han dicho que la evidencia no alcanza ese alto nivel.

El esfuerzo de juicio político ocurre cuando los republicanos de la Cámara de Representantes se han enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de su base para responsabilizar a la administración Biden sobre un tema clave de campaña en las elecciones de 2024: la inmigración y la seguridad fronteriza.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo en un comunicado que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tenía que ser acusado porque se negó a hacer su trabajo.

“Desde su primer día en el cargo, el secretario Mayorkas se ha negado deliberada y consistentemente a cumplir con las leyes federales de inmigración, alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos”, dijo Johnson en un comunicado después de la votación de juicio político del martes.

Demócratas reaccionaron de inmediato al voto de impeachment a Mayorkas

Es poco probable que Mayorkas sea acusado en el Senado controlado por los demócratas.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), emitió la siguiente declaración sobre el esfuerzo de la Cámara para destituir al secretario del Interior, Alejandro Mayorkas:

“Este intento de juicio político falso es otra vergüenza para los republicanos de la Cámara de Representantes. La única razón para este juicio político es que el presidente Johnson apacigüe aún más a Donald Trump”.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron presentar ninguna prueba de que el secretario Mayorkas haya cometido algún delito. Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron demostrar que haya violado la Constitución. Los republicanos de la Cámara de Representantes no presentaron ninguna prueba de algo que se pareciera a un delito impugnable. “Este es un nuevo mínimo para los republicanos de la Cámara de Representantes”, aseguró Schumer.

“La destitución del secretario Alejandro Mayorkas por parte de republicanos extremistas de la Cámara de Representantes es un truco político”, dijo la congresista demócrata de California Nanette Barragán.

“La Cámara ha perdido meses en un juicio político infundado que varios republicanos admiten que carece de pruebas. Se han dejado de lado los problemas reales que afectan a las familias estadounidenses para apaciguar a una base extremista del MAGA y satisfacer las demandas del expresidente. Los republicanos afirman que este juicio político tiene que ver con la seguridad fronteriza, sin embargo, han rechazado miles de millones de dólares en ayuda para ayudar a abordar nuestros desafíos en la frontera y sus colegas del Senado votaron en contra de su propio proyecto de ley que negociaron con el secretario Mayorkas.

