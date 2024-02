¿Puede Messi jugar los Juegos Olímpicos en París y también la MLS sin problemas de calendario?

La Selección Nacional de Argentina Sub 23 es olímpica, y es una realidad que estará disputando la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, y la misión del conjunto albiceleste dirigido por el ex jugador del Fútbol Club Barcelona, Javier ‘Mascherano’, es llevar el mejor equipo posible a dicha competición y callar las voces que no le dan posibilidad alguna de conseguir el campeonato.

Una de las principales tareas para el director técnico antes mencionado es poder hacer todo lo posible para que el astro argentino, Lionel Andrés Messi, actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer, acepte el poder formar parte del conjunto que representará al país sureño en este nuevo sueño olímpico para los actuales campeones del mundo.

En el papel, Messi sería un refuerzo de lujo para Argentina, pero su incorporación no será nada sencillo ya que existen temas que complican la meta final de la AFA de poder convencer al jugador oriundo de Rosario.

🗣️ Thiago Almada, sobre una posible participación de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos, en @TyCSports:



“Ojalá que tenga ganas y pueda estar. Sería un sueño para todos los chicos que él pueda jugar o lo haga cualquiera de la Mayor”. pic.twitter.com/xwlv1mLzgN — dataref (@dataref_ar) February 12, 2024

Messi formará para del seleccionado argentino para la fecha FIFA que se estará desarrollando el próximo mes de marzo, los partidos amistosos en el verano y la venidera nueva edición de la Copa América 2024, la cual se estará llevando a cabo en los Estados Unidos, todo esto haciendo que Lionel se pierda un total de 6 o 9 partidos con el Inter Miami, considerando que la fase que Argentina pueda alcanzar en el torneo de Conmebol.

Además, se pueden sumar compromisos de la Concacaf Champions Cub 2024 a su calendario de partidos en donde podría hacer falta el ex jugador del FC Barcelona y París Saint Germain.

Seguido de esto, ante la regla de FIFA que indica ceder a los futbolistas en ventanas oficiales o competiciones de selecciones nacionales, la franquicia rosa es consciente que la presencia de Messi en Copa América está más que asegurada, pero el dilema del club norteamericano comenzaría a ser mucho más fuerte al momento de observar que Juegos Olímpicos y Leagues Cup 2024 se cruzan pase lo que pase.

Messi en los Juegos Olímpicos

Para Messi la cita olímpica no es algo nuevo, ya que en su momento pudo colgarse la presea de oro en Pekín 2008, y esto podría ser una motivación para volver a competir por otra medalla.

El gran problema para Messi sería el tema de los calendarios de ambas competiciones, ya que, si bien las dos comienzan el viernes 26 de julio, en el caso de los Juegos Olímpicos, estos culminan el domingo 11 de agosto, pero la Leagues Cup sería hasta el domingo 25 de agosto.

MESSI FELICITÓ A LA SUB-23 POR LA CLASIFICACIÓN

"Nos felicitó. Sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las juveniles. Ya habrá tiempo para hablar", comentó Mascherano. pic.twitter.com/s2RHMudKU5 — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2024

Inter Miami piensa en Messi

Otra de las consideraciones que podrían estar teniendo en la directiva del Inter Miami, es el tema de la salud de Messi, quien ha tenido molestias recientemente que lo han alejado del campo de juego, y esto sucedió en el final de la temporada de la MLS 2023 y sucedió en la gira internacional de pre temporada que tuvieron ‘Las Garzas’ recientemente, a la cual le falta cumplir un partido ante Newell’s en los próximos días.

Los resultados del equipo dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, a entender la importancia del ‘10’ para el esquema del Inter Miami, por lo que la salud del argentino es algo que es pieza fundamental para las aspiraciones del equipo estadounidense de cara a la temporada 2024 que ya se avecina.

Pretemporada llena de kilómetros de viaje

La carga de partidos que ha tenido Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami, a sus 36 años de edad es algo que hay que considerar, especialmente cuando si bien no son la misma cantidad de juegos como en la selección de Argentina, la exigencia física es algo bastante importante y que afecta al jugador de Rosario.

