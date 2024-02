¿Messi y Di Maria a los Juegos Olímpicos? Mascherano dice que los invitará

🇦🇷 El Preolímpico 2024 de la Selección Argentina:



➖ 1-1 vs. Paraguay

✅ 2-0 vs. Perú

✅ 5-0 vs. Chile

➖ 3-3 vs. Uruguay

➖ 2-2 vs. Venezuela

➖ 3-3 vs. Paraguay

✅ 1-0 vs. Brasil



🪄 Invicto, puntero y todavía puede ser CAMPEÓN.