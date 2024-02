9 productos de Walmart que no deberías comprar, según expertos

Aunque Walmart se ha caracterizado desde hace años por ser una de las grandes cadenas minoristas más visitadas diariamente, también es cierto que no todos los productos que se exhiben en sus estantes tienen ese equilibrio entre precio y calidad sobre todo cuando se trata de los artículos de su propia marca.

Muchos expertos consideran que el nivel de calidad de estos productos de Walmart puede llegar a ser para los clientes realmente decepcionante, es decir que muchos de ellos no tienen el rendimiento esperado, no suelen ser duraderos o incluso si se trata de comestibles pueden que no sepan bien, haciendo que los clientes gasten dinero innecesariamente.

Teniendo esto en cuenta, aquí te ofrecemos una lista con al menos 9 productos de Walmart que los expertos no recomiendan comprar:

Cereal

Aunque los clientes se pueden ahorrar unas cuando centavos, David Bakke de DollarSanity señaló que “existen versiones Great Value de cereales clásicos como Apple Jacks y Cocoa Puffs, pero el sabor ni siquiera se acerca”.

Pizza congelada

Este producto no ha tenido buenas críticas al contrario se destaca que “la salsa es aguada y sin sabor y que el queso tiene un sabor gomoso y artificial”, dijo Jazmín Charbonier en yourtampabestie.com quien además menciona que la corteza de la pizza de Walmart está empapada en el medio y no queda crujiente al cocinar.

Brócoli congelado

La fundadora de travelcompositions.com, Tabitha Bailar comenta que no hay peor forma de estropear una verdura como el brócoli congelado que el de Great Value de Walmart. “Su brócoli, cuando se calienta, es un desastre tan blando que ya casi no se reconoce como brócoli”, mencionó.

Bocadillos

Algunos bocadillos como los pretzels, papas fritas, las galletas de queso de Great Value dejan mucho que desear según Charbonier quien destacó que el aspecto y el sabor de muchos de estos alimentos no son lo que se espera.

Encurtidos al eneldo

Entre los comentarios de los expertos, Tabitha Bailar mencionó que “el otro producto que no volveré a comprar son los pepinillos encurtidos Great Value… Ni siquiera pude terminar el frasco de encurtidos. Había una especie de sabor a metal y un regusto extraño que era difícil de identificar. Me dieron ganas de vomitar y tuve que tirarlo”, dijo.

Muebles Pilares

En cuanto a los productos del hogar, Charbonier mencionó que los muebles Mainstays no valen mucho la pena ya que no se equipara el precio con la calidad que el cliente espera. La experta destacó que hizo una compra decepcionante al darse cuenta de que las sillas del comedor se aflojaban con el tiempo.

Electrodomésticos de cocina

Los artículos de cocina de Walmart tampoco parecen tener buena suerte David Bakke comentó que “a menos que literalmente estés planeando usar un electrodoméstico de cocina solo unas pocas veces, omite la marca Walmart”, dijo. Aunque suele ser tentador las innumerables ofertas del minorista al final parece no valer la pena.

Vasos y vajilla

Asimismo, Bakke indicó que pasa lo mismo con los vasos y vajillas de la marca de Walmart se puede distinguir a simple vista que su calidad no es la mejor opción si se busca un artículo que dure a largo plazo. “Dado que este tipo de artículos normalmente desea que duren años, es mejor tomar otro camino y pagar un poco más por una mayor durabilidad”, dijo.

Productos de belleza

Finalmente, los productos de belleza tampoco han recibido buenos comentarios, según Jazmín Charbonier “las almohadillas desmaquillantes de la marca Walmart me causaron irritación y escozor en la piel”, dijo al tiempo que mencionó que el shampoo, acondicionadores, cremas corporales y demás de la marca de Walmart son de muy baja calidad.

