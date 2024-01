Cambio drástico en Walmart: la empresa puso fin a una traba que hacía enojar a sus clientes

La cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart anunció recientemente la eliminación de los sistemas de autopago en algunas tiendas luego de años de inversión en esta nueva tecnología; y esta decisión parece estar llamando la atención de los compradores.

Desde el año pasado, Walmart ha estado renovando varias de sus ubicaciones despojándolas de máquinas de autopago. Al respecto, el portavoz del minorista, Josh Havens señaló “buscamos continuamente formas de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de compra y eso incluye ajustar el área de pago en las tiendas”, dijo.

Aunque en su momento el sistema de autopago facilitó las largas colas que se hacían en las cajas registradoras, todo da a entender que se ha convertido en un dolor de cabeza para los minoristas quienes luchan contra los robos en sus tiendas.

Desde el año pasado, los robos minoristas se han incrementado a niveles nunca visto, haciendo que las cadenas tomen algunas medidas drásticas para frenarlo. Costco recientemente informó que exigirá a sus miembros presentar su identificación al momento de ingresar y pagar en sus tiendas para evitar el robo de identidad.

El director ejecutivo de Walmart, Doug McMillion expresó “el robo es un problema. Es mayor de lo que ha sido históricamente“, dijo y por supuesto los minoristas se han percatado que los sistemas de autopago se prestan para eso.

Pese a que en un principio fue de gran ayuda, con el pasar del tiempo los minoristas colocaban a trabajadores en los sectores de autopago para monitorear que los consumidores realizaran el proceso adecuadamente.

Recientemente, Phil Lempert, conocido como “The Supermarket Guru” un experto en venta minorista comentó en The US Sun que desde que se implementó el sistema de autopago siempre ha estado condenado al fracaso.

Lempert destacó que al tener que colocar trabajadores en el área de autopago para verificar el proceso “sabes que no estás logrando nada. No estás reduciendo la mano de obra, no estás obteniendo una mejor experiencia de compra”, dijo.

