Alicia Machado habló sobre su romance con José Manuel Figueroa y lo tachó de “alacrán”

A solo unos meses de haber lanzado fuertes acusaciones en contra de José Manuel Figueroa por presunto maltrato, Alicia Machado sorprendió al revelar más detalles del romance que protagonizó junto al cantante y no dudó en llamarlo “alacrán” por sus acciones.

En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, la ex Miss Universo indicó que a pesar del tiempo que ha pasado desde su separación, aún le tiene miedo al hijo Joan Sebastian.

“Ese es otro alacrán. Yo soy una mujer que ya está más allá de muchas cosas, le guste a quien le guste (…) A mí no me ha llegado ninguna notificación”, dijo luego de que se le informara la intención de José Manuel Figueroa por emitir una demanda en su contra.

A pesar de este hecho, Alicia Machado aseguró que no tiene miedo de seguir representado a las mujeres en esta lucha y servir como una plataforma para dar voz a aquellas mujeres que no han sido escuchadas.

“Me amenazan: ‘Yo soy el hijo de… te voy a joder, te voy a mandar a matar’. Pero yo tengo los suficientes ovarios”, añadió.

Antes de concluir su relato, la también actriz reafirmó que varias mujeres también han levantando la voz en contra de José Manuel Figueroa por maltrato pero “nadie les ha hecho caso y su situación sigue impune”.

Cabe recalcar que José Manuel Figueroa no fue la única ex pareja de la que Alicia Machado habló. Y es que los cuestionamientos sobre Christian Estrada no pudieron faltar tras haber puesto fin a su relación hace apenas algunas semanas.

Al respecto, la famosa compartió que “no habrá reconciliación, yo terminé mi relación con él a principios de año y ya. Una relación es de dos, yo ya terminé, si él sigue en su relación ya es cuestión suya.”

Seguir leyendo:

• Christian Estrada y la emotiva carta que le dedicó a Alicia Machado tras poner fin a su romance

• Alicia Machado presume cuerpazo en un enterizo pegadito

• Video: Alicia Machado presume emocionada el hermoso árbol de Navidad que decora su casa