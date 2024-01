Christian Estrada y la emotiva carta que le dedicó a Alicia Machado tras poner fin a su romance

Luego de que la ex Miss Universo Alicia Machado confirmara el fin de su relación, el influencer y empresario Christian Estrada decidió dedicarle unas palabras a la famosa para cerrar este capítulo en su vida. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La noticia sobre su separación con la venezolana se dio de su propia voz durante el estreno del programa “Pica y se extiende” de Telemundo. Allí, la famosa indicó que: “Estoy soltera, sin compromiso, terminé ni relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él”.

“No tengo nada bueno ni nada malo que decir de él, lamentablemente. Pero pasan cosas. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento”, dijo contundente ante la mirada atónita de los presentadores.

No pasó mucho tiempo antes de que las palabras de Alicia Machado llegaran a oídos de Christian Estrada, quien ya se preparaba para ingresar a “La Casa de los Famosos” en su cuarta edición.

Christian Estrada vía Instagram stories. Crédito: Instagram @christianestrada | Cortesía

Su reacción salió a la luz a través de su cuenta oficial de Instagram y en ella dejó ver que a pesar de las circunstancias, siempre le mostrará su amor y respeto a quien habría sido su pareja durante los últimos meses.

“A pesar de todo te he querido como a nadie porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es. Me quedo con saber que hice parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente que te quise bien, pero cuando algo no funciona la culpa es compartida, no hay buenos ni malos”, escribió el empresario desde sus historias de Instagram.

“Te deseo lo mejor porque para mí fuiste la mejor”, es así como Estrada concluyó su mensaje y dejó claro que no daría cabida a los dimes y diretes, mucho menos cuando se encontraba a solo unas horas de ingresar a la casa más famosa de Estados Unidos.

Y vaya que esta carta abierta logró disipar la atención del tema, pues su entrada a “La Casa de los Famosos” fue todo un éxito y ahora se enfrenta al resto de celebridades para llevarse el gran premio de $200,000 dólares.

