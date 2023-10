Christian Estrada rompe el silencio y revela la razón detrás de su truene con Alicia Machado

Lo que comenzó como una historia de amor digna de película entre Christian Estrada y Alicia Machado, terminó con una inesperada ruptura cuya razón permanecía desconocida hasta hace poco, cuando el modelo decidió romper el silencio al respecto.

En una visita al programa “La Mesa Caliente”, el también empresario habló sobre lo que pasó entre él y la ex Miss Universo, dejando con la boca abierta a las conductoras y de paso al público.

“Es un tema que hasta la fecha me sigue doliendo, pero como en toda relación hay desacuerdos, desilusiones por ambas partes“, indicó el famoso tras ser cuestionado directamente sobre la razón detrás de su truene con Alicia Machado.

“Honestamente hubo desacuerdos entre los dos, ya fue la segunda vez que lo dejamos pero parece ser que la tercera es la vencida”, contó ante las cámaras del programa.

Sin embargo, para Christian Estrada la separación no afecta la manera en la que visualiza a su ex pareja, pues no dudó en llenarla de halagos frente a Aylin Mujica, Verónica Bastos y las conductoras invitadas del día.

“A ver, amor sí hay, para qué te voy a decir que no. Sí estoy enamorado, no te voy a mentir (…) Ahorita estoy muy concentrado en mis proyectos y la verdad sé que ella también tiene sus proyectos, ella es una mujer a la que admiro y respeto mucho”, añadió contundente.

A pesar de haber revelado algunos detalles de su vida amorosa, Estrada se aseguró de dejar claro que disfruta de su actual estatus de “soltero”, pues se mantiene enfocado en los proyectos que tocan a su puerta: el lanzamiento de su línea de ropa y marca de tequila.

