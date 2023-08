Alicia Machado anuncia que terminó su romance con Christian Estrada

Alicia Machado ha regresado a la soltería, y así lo informó en un largo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, por lo que habría terminado su relación con Christian Estrada, un participante de reality shows que se hizo famoso por sus romances con Frida Sofía y María Fernanda Quiroz, también conocida como “Ferka”.

La ex Miss Universo se sinceró con sus fans y escribió: “Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme, pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para Seguirme Valorando como mujer y evolucionando! Continúo mi camino libre y más empoderada que nunca! Fin de esta historia, así de simple! Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes!”

Apenas hace dos días Alicia se dedicó a promocionar el reality show en el que participa –“Secretos de las indomables”– y publicó en esa red social una foto que acompañó con un texto que reflejaba su incertidumbre ante una nueva etapa en su vida: “Cuanto más miedo siento de enfrentar decisiones de vida, es justo allí donde ser sensiblemente realista será la clave del éxito! Es el amor o el enamoramiento 😻 o la mágica sensación de pasar tiempo con quien te hace sentir realmente especial? Y de repente todo vale la pena! Existe un juego de vanidad colectiva confundida con autoestima, la arrogancia aleja todo lo que que proviene de la honestidad!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

