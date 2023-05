Alicia Machado y Christian Estrada aparecen juntos en público por primera vez en Billboard Mujeres Latinas en la Música

El evento Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023 ha dado mucho de qué hablar, pues fue una noche en la que se rindió homenaje a grandes personajes femeninos de la industria musical, pero también sirvió para que muchas celebridades se lucieran en su paso por la alfombra azul, entre ellas Alicia Machado, quien llegó muy bien acompañada por Christian Estrada.

Esto confirmó los rumores que surgieron en marzo de que ambos sostenían un romance, después de que compartieran videos a través de sus redes sociales, en los que se les veía muy juntitos. Si bien en un primer momento la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ declaró que prefería mantener su vida sentimental en privado, durante esta gala llegó agarrada de la mano con el modelo.

Antes de arribar al evento, ambos publicaron videos a través de sus redes sociales, en uno de ellos se les vio disfrutando muy cariñosos en una alberca, mientras que el otro mostró su trayecto al evento, en el que también se veían muy ‘acarameladitos’.

¿Quién es Christian Estrada?

El nuevo galán de la mexicana de 46 años se ha visto involucrado en varios escándalos, el más reciente fue con su expareja, la actriz mexicana Ferka, cuando fue arrestado por sustraer con violencia al hijo de ambos.

No obstante, esa no fue la primera vez que el modelo de 33 años estuvo en el ojo del huracán, pues supuestamente es el responsable de iniciar el distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ya que, de acuerdo con la hija de ‘La Reina del Rock’, él la engañó con su madre.

En Billboard Mujeres Latinas en la Música se reconoció a Shakira por primera vez como ‘Mujer del Año’. Sin embargo, aunque todos los reflectores estaban sobre ella, la barranquillera optó por no desfilar por la alfombra azul.

Además, la colombiana dio mucho de qué hablar con su discurso, que en una parte decía lo siguiente: “Ya no importa tanto si alguien te es o no fiel, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música quien me puso en el regreso a mí misma”, haciendo referencia a lo que ha vivido en los últimos meses con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

