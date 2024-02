Carlos Sainz pide paz en su última temporada con Ferrari: “Ayudaré a Leclerc en todo lo que pueda”

Carlos Sainz estará disputando su última temporada en la máxima categoría del automovilismo defendiendo los colores de la escudería italiana, Ferrari, ya que, con el fichaje del británico Lewis Hamilton por el equipo rojo para la temporada del 2025, el español deberá conseguir nuevo equipo más temprano que tarde.

Esta es una de las razones por las cuales todos los ojos y la atención estarán encima de Ferrari para la temporada 2024 de la Fórmula 1 en donde Sainz piensa tener una un rendimiento bastante optimo para precisamente tener mejores ofertas de cara a la campaña del 2025.

Sainz ha sido compañero durante los últimos cuatro años del piloto principal de Ferrari, el oriundo de Monaco, Charles Leclerc quien además extendió su compromiso contractual con la escudería italiana y será el partner de Hamilton.

Sainz dejó bien en claro que esta temporada será una llena de emociones porqué no será nada sencillo conducir el monoplaza del equipo de Maranello sabiendo que su tiempo en el equipo rojo se acabará muy pronto. Sin embargo, confía plenamente en que es un profesional en todo el sentido de la palabra y cada vez que suba al automóvil, luchará en la parte más alta de la parrilla y espera que solo le sucedan cosas positivas de cara al futuro.

El piloto español lo demostró en lo que fue la presentación del nuevo monoplaza de Ferrari para la temporada 2024, el cual fue denominado SF-24; en dicho evento el piloto oriundo de Madrid conversó con los medios de comunicación presentes y quiso dejar en claro que a pesar del daño colateral que le ha afectado de lleno por todo el tema de su salida y la llegada de Hamilton, su profesionalismo no podrá ser puesto en duda y hará todo lo que esté en sus manos para conseguir el campeonato de pilotos y de constructores.

El español no desea en lo absoluto guerras internas en Ferrari

“Por supuesto. Siempre he sido un piloto de equipo. Siempre seré… En todos los equipos en los que he estado en la Fórmula 1, siempre he sido, creo, un gran piloto de equipo. Siempre he sido ejemplar en ese sentido”, comentó Sainz este martes.

Sainz ayudará a Leclerc a alcanzar su máximo objetivo

“Definitivamente, ayudaré a Charles si tengo que hacerlo, de la misma manera que espero que Charles me ayude si yo también puedo conseguir algo”.

“Creo que la cantidad de presión que voy a poner en mí mismo, en el equipo y en mis ingenieros y todos los involucrados será exactamente la misma. El hambre de ganar carreras, de convertirse en campeones, no cambia sólo por lo que está sucediendo de cara a 2025. Todos tenemos el mismo objetivo. Todos tenemos las mismas ambiciones este año”, aseveró Sainz. Por eso, no dudó en reiterar: “El hecho de que yo no vaya a ser un piloto de Ferrari en 2025 no significa que no queramos convertirnos en campeones este año o ganar carreras, ¿no? Así que creo que será lo mismo”.

No tiene que demostrarle nada a nadie

“No necesito demostrar qué puedo hacer tras nueve años en F1 y cuatro en Ferrari”. “A ver si defendemos menos la posición este año y podemos adelantar más y mejorar algunos puntos. A ver lo que podemos sacar del coche este año”, se automotiva.

Max Verstappen es el claro favorito

“Va a ser un largo proceso y ahora quiero tomarme mi tiempo de escuchar todas las opciones, toda la información posible, y tomar la decisión. Ahora mi mente está en Baréin y en hacer el mejor año posible”, afirmó Carlos Sainz quien hará todo lo que esté en sus manos para culminar su tiempo en Ferrari por todo lo alto.

