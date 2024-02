Este 14 de febrero algunos latinos hacen lo imposible por expresar su amor con flores

Karina Zepeda y Juan Manuel Baltazar son una pareja de sordomudos que han vencido todas las barreras del mundo y luchan por su amor.

Ella, originaria de Guatemala, salió de una relación tóxica con su expareja y, tras superar episodios de golpes y maltratos, encontró en el hombre mexicano al amor de su vida.

“Juan Manuel es una buena persona; me invita a salir y me dice ‘amorcito corazón’”, expresa Karina. “Juan me apoya mucho cuando estoy enferma”.

Karina dice que tiene una piedra en el riñón y no ha podido operarse.

Entre tanto, Juan Manuel tiene parálisis facial del lado izquierdo, pero eso no le impide comunicarse con señales con su amada mujer.

“Todos los días, los dos intentamos ser fuertes y, lo más importante, juntos caminamos de la mano de Dios”.

Jennifer Correas lleva dos ramos de orquídeas para su madre. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Juan Manuel, nacido en Navojoa, Sonora, es propietario del taller mecánico J&B que se ubica en la intersección de las calles Broadway y 78, en el sur centro de Los Ángeles.

Allí instalaron un puesto de venta de muñecos de peluche, arreglos florales y regalos para el 14 de febrero, Día de San Valentín.

La comunicación en español e inglés no es ningún problema para ellos. Dominan ambos idiomas. Su traductor “oficial” es Héctor Rodríguez, un mecánico que trabaja para Juan.

“El trabajo esta despacio y las ventas también”, dijo Juan Manuel, a La Opinión. “Pero, primero Dios la gente va a venir a nuestro puesto a comprar”.

¿Y cómo se demuestran el amor mutuo?

“Nos escribimos cartas de enamorados todos los días”, dijo Karina. “Cada día él me escribe notas en mi tablero”.

En efecto, tienen una tableta donde escriben con un marcador los mensajes de cariño que quieren expresarse.

Karina Zepeda y Juan Manuel Baltazar se expresan diariamente su amor en mensajes escritos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En las ventas del Día de San Valentín también colaboran María Noguera, Bonifacio Go Jr., quienes también son sordomudos.

El origen de San Valentín

Históricamente, en la Roma del siglo III, el emperador Claudio II el Gótico promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército.

Sin embargo, un joven sacerdote llamado Valentín no estaba de acuerdo y desafió la orden. Celebró matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados y, tras ser descubierto, fue lapidado y decapitado el 14 de febrero del año 269.

El día de ayer en el distrito de las flores, en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles, la memoria del sacerdote Valentín sigue presente en miles de personas que hacen lo imposible por comprar un regalo o un ramo de flores a su ser querido, Honorio Vázquez apenas podía cargar un ramo “buchón” de 60 rosas que adquirió para su esposa Rosy.

“Ella es el amor de mi vida”, reveló a La Opinión. “Me regaló tres hermosos hijos: Aldair, Zeus y Jocelyn”.

Honorio, un residente de Gardena, dijo que ama a su esposa “porque es alegre, me comprende y siempre estamos felices. Lo importante en una pareja es no pelear, sino dialogar siempre. Esa es la base del matrimonio”.

De igual manera, Luis David Martínez, un electricista de la ciudad de Reseda, aprovechó para darse una escapada, meterse en el ajetreo de gente y gastar más de 200 dólares en el enorme ramo de rosas con el que pretendía enamorar más a su novia Elizabeth Cruz.

Tan enamorado esta Luis David, que hasta pensó en darle el anillo de compromiso a su amada dentro del ramo de rosas.

“Ella representa mi estabilidad mental y es alguien muy especial para mí. No la cambiaria por nadie y con estas rosas, quiero mantenerla feliz conmigo”, dijo Luis David. “Ella es una mujer sincera y hay muy buena comunicación entre nosotros”.

Además, el joven enamorado manifestó que el 14 de febrero es una oportunidad para mostrarle su amor a su amada.

“Si uno no les regala nada, como que en la mente de las mujeres piensan que uno no las quiere; así que hay que complacerlas”.

Menos matrimonios

Según el Centro Nacional de Estadísticas para los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, (CDC) el número de matrimonios de 2000 (2.3 millones) se fue reduciendo paulatinamente con el paso de los años. En 2021 se registraron solamente 1.9 millones de matrimonios.

En contraste, los divorcios totalizaron 689,308 en el 2021

Entre los estados con el mayor número de divorcios tienen en empate a Maine y Nevada (13.90% por cada 1,000 mujeres mayores de 15 años ). Le siguen Nuevo México y Virginia Occidental (13.20%); Oklahoma (13.20%); Arkansas y Kentucky (13.10%); Florida (13%); Oregón (12.805) y Vermont (12.60%).

En cambio, los estados con la menor tasa de divorcios son: Maryland (10%); Illinois y Pennsylvania (9.70%); Massachusetts y Dakota del Norte (9.50%); California (9.30%); Hawái ((9.20%); Utah (9.00%); Nueva York (8,80%) y Nueva Jersey (8.50%).

De acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), la duración promedio del matrimonio en California es de 19.7 años para las parejas conformadas por un hombre y una mujer, mientras que la duración promedio para personas masculinas del mismo sexo es de 7.3 años y para mujeres del mismo sexo es de 7.4 años.

Asimismo, Divorce.com informa que los matrimonios han caído de un promedio de 7.9 por cada 1,000 personas en 1990, a una tasa de 3.2 en 2020.

La ACS indica que, algunos académicos creen que esta tendencia a la baja se atribuye a la inseguridad financiera y a los altos costos de vida de California.

“El problema más grande de los divorcios es la infidelidad financiera”, declaró a La Opinión, Carlos Guamán, experto en finanzas de la Corporación El Triunfo, con sede en Santa Ana.

“El hombre tiene sus gastos y deudas por su cuenta; lo mismo sucede con la mujer. No se comunican entre ellos y cuando se dan cuenta que falta dinero llega el divorcio”.

A ganarse la vida

Sobre la Avenida Florence, en el sur centro de Los Ángeles, Flor Escarté, una madre soltera de tres hijos instaló una carpa donde vende flores y regalos para el Dia de los Enamorados.

“Invertí como unos $500 y espero obtener unos $1,000”, dijo la mujer chihuahuense. “He estado desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía, pero el miércoles estaré todo el día y hasta la noche para atender a los enamorados que quieran comprar ositos de peluche para las novias, esposas o mamás”.

Por su parte, María Morales, expresó a La Opinión que, desde hace tres años no solamente vende artículos para el Dia de San Valentín, sino también frutas y legumbres. Ella coloca su puesto en la esquina de la Avenida Florence y la calle Compton.

“Hay crisis en el negocio y hay crisis entre los enamorados, porque las ventas están bajas, casi al 50%”, dijo la señora Morales, originaria de San Miguel, El Salvador “Lo que voy a tener que hacer, es bajar los precios.

El amor a una madre especial

Por el amor a la autora de sus días, Jennifer Correas, una estudiante universitaria de Cal State Los Ángeles donde estudia desarrollo infantil y piensa seguir con una carrera de psicología, caminaba contenta por la calle San Pedro y Agatha, en el centro de la ciudad.

La joven llevaba en sus manos dos plantas de orquídeas que adquirió para su madre.

“Cuando las escogí, simplemente pensé lo bonita que es mi mamá. Quería conseguir algo que la representara a ella y el tipo de persona que es, y las orquídeas son como ella, una mujer muy fuerte que no se rinde ante nada ni nadie. Ella es muy optimista y siempre está feliz”.

Aunque los precios de las flores y peluches se han duplicado, los latinos no han escatimado en sus gastos.

“Todavía no salimos de la cuesta de enero, y seguimos endeudándonos con las tarjetas”, dijo Carlos Guamán. “Así va a ser muy difícil salir de las deudas y de la crisis financiera”.