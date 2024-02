Ex figura del PSG propone hostil recibimiento a Lionel Messi si va a los Juegos Olímpicos

La selección nacional de Argentina Sub 23 ya se encuentra clasificada a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a la victoria que consiguió en la última fecha del torneo Pre Olímpico celebrado en Caracas, Venezuela; un golazo de Luciano Gondou selló el boleto para el equipo albiceleste en donde intentarán volver a ser campeones y llevar la medalla de oro a su país.

En este tipo de competiciones de acuerdo al reglamento, los entrenadores de cada equipo tienen la oportunidad de sumar hasta tres jugadores mayores y uno de los grandes sueños por parte de Argentina es poder sumar a Lionel Messi, algo que el director técnico Javier Mascherano ya comentó en su momento.

“Ya todos conocen mi relación con Leo, la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente. Nos felicitó, muy contento. Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar, pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más”, fue la revelación de Mascherano en pleno festejo.

La posible vuelta de la Messi a la capital francesa, lugar que fue su hogar durante dos temporadas al defender los colores del Paris Saint Germain no fue bien recibida por el ex futbolista del conjunto galopa, Jerome Rothen. El ex jugador, que en el pasado también apuntó contra el rosarino, dio declaraciones bastante controversiales en su programa de entrevistas Rothen s’enflamme, en RMC.

🔥 Jérôme Rothen sobre Lionel Messi: "Algunos tienen memoria corta. Ha disparado al PSG, a Francia, a París desde que se fue. Todos los franceses respetaron a Messi cuando vino. A cambio, esperas que sea recíproco, pero nunca fue así.



Sus servicios nunca estuvieron a la altura.… pic.twitter.com/XUmUYjS5NY — Samuel Vargas (@SVargasOK) February 14, 2024

“Como parisino y francés, ¿verle de nuevo aquí actuando con Argentina? Chicos, si hay alguna manera de rebatir el hecho de que Messi lleva dos años riéndose en nuestras caras, silbarlo. No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia”, dijo el ex centrocampista de Les Bleus.

Además de Argentina y el local Francia, las otras selecciones que dirán presente en dicho certamen que se celebra a mediados de año son Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Egipto, Marruecos, Mali, Nueva Zelanda y Paraguay.

“Antes me parecía una buena idea: para la imagen de los Juegos Olímpicos, sería fantástico, de la nada, que Messi viniera a mejorar el fútbol. Y no tengo nada en contra de su imagen, por todo lo que ha hecho por el fútbol”, comentó Rothen sobre este tema. Aunque luego, añadió: “Por otra parte, una vez que se respeta al jugador, al hombre y su carrera, no se puede tener una memoria corta. Y tengo la impresión de que algunos ya la tienen”.

😳🇫🇷 La insólita columna de Jérôme Rothen, ex jugador del PSG y de Francia, ante la posible presencia de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos 2024 de París, en @Rothensenflamme:



“Algunos ya tienen la memoria corta. Ha disparado al PSG, a Francia, a París desde que se fue. Todos… pic.twitter.com/wxjgbnX0XB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 14, 2024

Durante su paso por París Saint Germain, Messi levantó tres títulos (dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia), pero lo más ansiado por el club francés y en especial la fanaticada, era poder ganar el trofeo más codiciado de toda Europa. En su primer año fue eliminado en octavos de final de la Champions League por Real Madrid y en la temporada siguiente quedó fuera de competencia en la misma instancia al caer contra el Bayern Munich. En total Messi pudo jugar un total de 75 partidos, en los que aportó 32 goles y repartió 35 asistencias.

“Ha estado disparando desde que se fue: al PSG, a Francia, a París. Que sería un desastre vivir en París, que no habría sido recibido como debía… Pero en absoluto: le pusieron por encima de la Torre Eiffel, igual que a Neymar. Y creo que todos los franceses se hicieron respetar cuando llegó. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Y ése nunca ha sido el caso”, remarcó el ex Mónaco, Glasgow Rangers de Escocia, Ankaragücü de Turquía y SC Bastia.

“Cuando pudo tomarse días libres, lo hizo siempre, pero nunca aprovechó París. Sus actuaciones nunca estuvieron a la altura de las expectativas. Fichó por el PSG para brillar en el Mundial, y lo entendimos. Oímos después de ganar el Mundial que los franceses no le habían festejado como era debido… Pero ganó a la selección francesa en la final, así que no debería haber esperado que le extendieran la alfombra roja”.

“No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia. Que asuma que no será una alfombra roja“



✍️ Jerome Rothen y la chance de que Messi esté en Paris 2024 pic.twitter.com/KZXgO4Hjng — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2024

