Jacky Bracamontes protagonizó un inesperado reencuentro con uno de los galanes de sus telenovelas

Además de una exitosa trayectoria como conductora, Jacky Bracamontes cuenta con un amplio repertorio de melodramas que protagonizó tras haber concluido su faceta como reina de belleza. Dichas historias la hicieron compartir escena con algunos de los galanes más codiciados de la televisión, incluyendo al actor Guy Ecker, con quien recientemente se reencontró por un motivo muy especial.

Desde su perfil oficial de Instagram, la ex presentadora de “Netas Divinas” realizó una publicación con la que consintió a los fanáticos del melodrama “Heridas de amor”, lanzado en el año 2006. Y es que las postales que compartió los dejaron ver muy sonrientes por su encuentro a 17 años de culminar la telenovela.

“¡Feliz cumpleaños, Guy Ecker! Me encantó compartir con ustedes, los quiero mucho”, escribió Jacky Bracamontes para acompañar su publicación. Es así como la famosa deja claro que sin importar el paso del tiempo, su amistad con el histrión y su esposa se mantiene intacta.

Tan es así, que hace algunos años la estrella de la pantalla chica reveló que Guy Ecker ha sido el galán de telenovela que mejor besa.

“Yo les tengo que confesar algo, pero Estela (esposa del actor) no me juzgues por lo que voy a decir. Yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, contó hace algunos años.

Esta inesperada reunión no hizo más que desatar furor en redes sociales, por lo que los comentarios de cariño no tardaron en hacer acto de presencia bajo el post: “Alejandro y Miranda, lo amo”, “Me trae a la mente hermosos recuerdos de ‘Heridas de Amor’”, “Que bonita amistad, cómo olvidar a Miranda y Alejandro” y “Me encantó esa pareja en Heridas de amor, que bello verlos juntos”.

