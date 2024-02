Stephen A. Smith se enoja con Canelo Álvarez por preferir a Jermall Charlo y huirle a David Benavídez

El periodista deportivo Stephen A. Smith expresó su molestia con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por preferir a Jermall Charlo para su pelea del 4 de mayo y huirle a David Benavídez, quien ha sido su retador obligatorio por más de dos años.

En declaraciones a ESPN, Smith criticó que Canelo Álvarez pelee con oponentes de otros pesos o que no están en su mejor momento como Charlo en lugar de enfrentar a los contrincantes de su propia categoría como Benavídez.

“Estoy muy molesto porque no me gusta lo que hace. Canelo prefiere pelear con Jermall Charlo, quien se ha alejado del boxeo por años debido a temas personales (una pelea en casi tres años). Peleó con Jermell (Charlo), quien no tenía nada que hacer en las 168 libras, lo hicieron subir dos divisiones”, dijo.

Canelo Álvarez peleará con un estadounidense el 4 de mayo y al parecer será Jermall Charlo. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Eso me enfada, pero hay algo que me molesta mucho más. No importa con quién peleé Canelo, igualmente le van a pagar millones. Probablemente es la máxima atracción del boxeo en la taquilla, mexicanos lo siguen a donde va, es espectacular. Pero, que alguien me diga, por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con el invicto David Benavídez, que sí es supermediano. Basta de que Canelo le huya a Benavídez, cómo es que las promotoras y las organizaciones del boxeo no han hecho de eso una pelea obligatoria”, agregó.

Cabe destacar que Canelo Álvarez confirmó ayer en su visita a TV Azteca que su próximo rival será estadounidense y el nombre que más ha sonado es el de Jermall Charlo. Esto no fue del agrado de algunos fanáticos y de expertos como Stephen A. Smith quienes esperaban que el mexicano enfrentara de una vez por todas a David Benavídez o Jaime Munguía, con quien está en conversaciones.

El gemelo de Jermell Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental donde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón de peso mediano a pesar de las críticas. El estadounidense venció a José Benavídez Jr. por decisión unánime en noviembre -en una pelea donde no estuvo en juego su título- y de una vez pidió una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez para vengar a su hermano.

Jermall Charlo venció a José Benavídez Jr. en su regreso al ring en noviembre tras dos años ausente. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero ante José Benavídez Jr. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

