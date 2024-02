Las quejas por errores en reportes de crédito aumentan. Aquí te explicamos por qué deberías revisar el tuyo.

Estos errores son la causa principal de las quejas ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. A continuación, te decimos cómo revisar tu reporte de crédito y corregir los errores si los encuentras.

By Lisa L. Gill

Tras el impacto de quedarse sin trabajo, Lisa Hil-Green de Richmond, Virginia, tuvo dificultades para pagar sus cuentas. En un esfuerzo por reducir sus costos, acudió a su prestamista hipotecario para solicitar una modificación en su préstamo. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a un segundo golpe: el banco rechazó la solicitud, según una demanda que ella presentó más tarde, argumentando que su informe crediticio de Experian mostraba que su casa no se utilizaba como residencia principal, sino como un negocio comercial de envío y publicidad. El problema: esto no era cierto.

Hil-Green presentó una disputa con Experian para que se corrigiera la información incorrecta de su informe crediticio. Sin embargo, según la demanda, que fue una acción colectiva presentada a nombre de ella y de otros 10 millones de consumidores aproximadamente que también habían resultado afectados por el mismo problema, Experian se negó a realizar una investigación más a fondo para determinar por qué la información incorrecta estaba presente en su informe desde el principio, y después no la corrigió. Esto fue incluso después de que Hill-Green demostró que el negocio había sido operado por la persona que vivía en la casa antes de que ella la comprara, y que legalmente ese negocio ya no estaba operando.

La compañía llegó a un acuerdo por una cifra reportada de $22.5 millones en el 2023. Como parte del acuerdo, Experian negó haber cometido alguna irregularidad y declaró que este era uno de los mayores acuerdos colectivos que habían tenido que pagar debido a errores en los informes de crédito.

Hill-Green es una de los cientos de miles de consumidores que cada año luchan por eliminar información incorrecta de sus reportes de crédito. De hecho, durante los últimos tres años, tener información incorrecta en un informe de crédito ha sido la queja número uno presentada ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), según datos recopilados por Consumer Reports. Además, el número de quejas relacionadas con errores en los informes de crédito aumentó más de dos veces y medio en el 2023 a 443,321 en comparación con 165,129 tan solo dos años antes, según cifras de CR.

“Los informes crediticios reflejan el historial financiero de una persona”, dice Ryan Reynolds, analista de política financiera de Consumer Reports, quien realizó el análisis. “Tener información incorrecta en un informe, ya sea información de otras personas, líneas de crédito duplicadas, o deudas pagadas que aparecen sin pagar, pueden prevenir que una persona obtenga el crédito o el préstamo que necesita para rentar un apartamento, conseguir un seguro asequible o incluso encontrar trabajo”.

Debido a que los informes crediticios tienen una importancia cada vez mayor en la vida financiera de una persona, muy posiblemente las personas estén revisando sus informes crediticios cada vez más con mayor frecuencia, dice Chi Chi Wu, abogada del Centro Nacional de leyes del Consumidor (NCLC, por sus siglas en inglés), que se especializa en informes crediticios. “Lo que está en juego es mucho, y cuando eso sucede, las personas están más conscientes, revisan sus informes crediticios, y presentan quejas”.

¿Por qué hay tantas disputas?

Cada vez más, las tres principales agencias de reportes de crédito (Equifax, Experian y TransUnion) utilizan un proceso de toma de decisiones automatizado (en lugar de empleados reales) para examinar las disputas iniciales de los consumidores y determinar si cumplen con los requisitos para una investigación más a fondo, según un informe en el 2023 del CFPB sobre errores en informes de crédito.

El problema es que los sistemas automatizados pueden descartar por error disputas presentadas ante las agencias de crédito que en realidad deberían investigarse. Según las quejas de los consumidores presentadas ante la CFPB que fueron resaltadas en su informe, algunas personas recibieron respuestas automáticas de que sus reclamos habían sido negados en cuestión de horas.

Esto probablemente explica en parte el aumento en el número de quejas, dice Reynolds de CR, ya que es más probable que un consumidor presente una queja después de haber tenido problemas para corregir errores.

La industria también culpa a otro factor: los influencers en las redes sociales y las compañías de reparación de crédito que les aconsejan a los consumidores presentar una queja ante la CFPB si existe algún aspecto negativo en su reporte de crédito, ya sea por error o no, dice Sheila Greenwood, portavoz del Consumer Data Industry Association, que representa a las tres principales agencias de reportes de crédito.

En cualquier caso, el problema más grande es que la responsabilidad de asegurarse de que la información en los reportes sea correcta recae directamente en los consumidores, dice Anjali Sakaria, directora de defensa de WorkMoney, una organización sin fines de lucro que ayuda a los consumidores con sus finanzas. “Lo que no veo que vaya a suceder es que las agencias de crédito asuman la responsabilidad de asegurarse que sus reportes estén libres de errores”.

Por qué es importante revisar tu reporte de crédito

Alrededor del 13% de los consumidores tienen errores que afectan sus puntajes de crédito, el número que se crea utilizando la información encontrada en el informe, dice Wu del NCLC. Pero el 5% tiene errores lo suficientemente graves como para ocasionar que le nieguen una solicitud de crédito o provocar un aumento en las tasas de interés. “ Esto puede parecer como una cifra pequeña, pero equivale a alrededor 10 millones de personas”.

Una forma de evitar que este tipo de error te ocasione problemas es revisar tu reporte crediticio cada pocos meses para poder detectar cualquier error temprano, dice Wu. La buena noticia: las tres agencias de reportes de crédito anunciaron el año pasado que proporcionarán informes de crédito semanales gratuitos a través de AnnualCreditReport.com.

CR se ha asociado con WorkMoney para lanzar Credit Checkup, un proyecto diseñado para exhortar a los consumidores a que revisen sus informes y también les proporciona información sobre qué hacer si encuentran errores. Para ayudarnos a recopilar datos sobre errores que se encuentran en los informes de crédito, descarga tu informe, revísalo en busca de errores y cuéntanos tu experiencia, dice Reynolds.

Si encuentras errores, también toma medidas para corregirlos y cuéntanos cómo te respondieron las agencias de crédito. Los datos recopilados de los participantes de Credit Checkup se analizarán para un informe que se compartirá con legisladores y la industria con información detallada sobre las experiencias, y frustraciones, de los consumidores, dice Reynolds.

Además, no olvides “congelar” tu crédito, le dijo a CR un portavoz de la CFBP. Esto puede evitar que se abran nuevas cuentas fraudulentas a tu nombre. Para hacer esto, visita la página de internet de cada una de las tres agencias, ingresa a tu cuenta y cambia la configuración a modo “congelado” o“freeze” (Ten en cuenta que deberás descongelar tu cuenta si deseas solicitar un préstamo o pedir un crédito).

Cómo corregir errores en un reporte de crédito

La Ley del Informe Justo de Crédito (The Fair Credit Reporting Act) le da a los consumidores el derecho de revisar su informe crediticio y disputar información incorrecta, e incluso también a demandar a las agencias de crédito si se niegan a corregir un error. Una vez que se presente una disputa, por ley, las agencias de crédito deben responder con una decisión en un plazo de 30 días. A continuación te explicamos cómo llevar a cabo el proceso.

Presenta una disputa con cada una de las tres agencias de crédito. Esto se debe a que Experian, Equifax y TransUnion no se comunican entre sí. Presentar un reclamo con cada agencia de crédito, en lugar de con el prestamista o el banco, ofrece protecciones que regulan la rapidez con la que se debe llevar a cabo el proceso. También proporciona una vía legal para demandar a las agencias de crédito y a los acreedores o cobradores, en caso de que sea necesario.

Incluye todas las pruebas disponibles. Considera incluir estados de cuenta o registros de pago, por ejemplo, en una disputa por una deuda que se reporta de forma equivocada. Las agencias de crédito pueden descartar los reclamos sin “fundamento”, que no tienen suficiente información para respaldar la queja. Y si intentas volver a presentar la disputa una segunda vez con información adicional, es posible que te la rechacen automáticamente si consideran que es muy similar a la anterior.

Documenta todo por escrito. Escribe una carta explicando el problema. ¿Necesitas ayuda? El NCLC ofrece una muestra de carta gratis. Evita usar formularios en línea estandarizados que son proporcionados por los sitios web de las agencias de crédito, ya que podrían minimizar tu disputa al requerir que elijas entre casillas de verificación que están predeterminadas. Además, al presentar tu disputa en línea, podrías renunciar sin querer a tu derecho para demandar de forma individual o como parte de una demanda colectiva.

Envía todos los materiales por correo certificado. Guarda copias para ti. Esto facilita confirmar que las agencias de crédito están cumpliendo con los plazos de tiempo legales. Las agencias de crédito tienen cinco días para mandar la información que estás disputando a la institución financiera o al cobrador de deudas que proporcionó la información. Si esa empresa no investiga y responde a la disputa a tiempo, las agencias de crédito están obligadas legalmente a borrar la información. Y deberías recibir la resolución dentro de los 30 días después del día que la presentaste.

Si tu disputa es rechazada

Presenta una queja ante la CFPB. Completa el formulario de la CFPB y explica tu situación, incluyendo toda la correspondencia y documentación financiera que tengas para respaldar tu disputa. La CFPB dice que logran que la mayoría de las empresas respondan en aproximadamente 15 días, aunque tienen 30 días.

Considera la posibilidad de trabajar con un abogado con experiencia. Por ley, tienes derecho a demandar a una agencia de crédito o a una institución financiera por errores en tus informes de crédito, dice Sakaria. Puedes encontrar un abogado a través del National Association of Consumers Advocates.

Incluye una nota para el archivo de tu informe de crédito. Aunque esto no cambiará ninguna información errónea que aún se encuentre en tu informe, ni tampoco mejorará tu puntaje de crédito, hacerlo puede proporcionar información adicional para cualquiera persona que vea tu expediente, dice Bruce McClary, portavoz de la National Foundation for Credit Counseling. Algunos prestamistas podrían leer estas notas y darse cuenta de que estás tratando de corregir los errores, lo que podría influir en la forma en que un posible prestamista, empleador o propietario perciben tu situación financiera.

