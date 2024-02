Sicario de Pablo Escobar condenado a cadena perpetua en EE.UU. podría ser liberado

La estela de violencia y muerte que el narcotraficante Pablo Escobar dejó en Colombia es difícil de olvidar, y uno de los actos terroristas más recordados es la explosión de una bomba en un avión que volaba de Bogotá a la ciudad de Cali el 27 de noviembre de 1989.

El único detenido por ese lamentable hecho fue Dandeny Muñoz Mosquera, alias “La Quica”, quien fue arrestado en Estados Unidos y condenado a 10 cadenas perpetuas por su presunta participación en el atentado que dejó 107 personas muertas.

Pese a los 32 años que lleva tras las rejas, el exsicario de Escobar siempre ha mantenido su inocencia, y ahora surge la posibilidad de que su caso sea reexaminado por el FBI.

De acuerdo con información del diario colombiano El Tiempo, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, sería la clave para que las autoridades estadounidenses puedan estudiar el caso del sicario del capo, ante nuevos detalles del crimen.

Y es que, al hablar de dicho atentado en una entrevista con Univision, Nicolás no menciona a “La Quica” en los detalles de la preparación que tuvieron los hombres del Cártel de Medellín para ejecutar el ataque.

Es por ello que el equipo legal de Muñoz Mosquera planea presentar una Moción 22.55 Habeas Corpus, utilizando este testimonio como punto de partida para solicitar la revisión del caso.

Cabe señalar que, en declaraciones pasadas, “La Quica” ha reiterado que no tuvo participación en el atentado y que su condena se basó en testimonios de personas que buscaban beneficios judiciales.

En una entrevista con el programa Testigo Directo, Muñoz Mosquera afirmó que se enteró del atentado el día que lo capturaron, pero que seguirá firme con su postura de que no participó del crimen.

“Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabía, le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión, fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso, yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión”, sostuvo “La Quica”.

