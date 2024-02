EE.UU. restringe visas a 100 funcionarios ligados a Daniel Ortega

Estados Unidos restringió visas a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por “su papel” en el gobierno del mandatario Daniel Ortega, informó el viernes el Departamento de Estado.

Washington considera fraudulenta la reelección de Ortega en 2021 y le reprocha una ola de detenciones e “implacables ataques (…) a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, señaló el vocero oficial Matthew Miller.

Además, el gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha cerrado más de 3,500 ONG y últimamente ha intensificado la persecución contra la Iglesia católica.

