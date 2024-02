Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de febrero de 2024

Nana Calistar es una figura pública de la astrología en México. Se ha ganado una considerable popularidad a través de sus predicciones y horóscopos. Este es el horóscopo para todos los signos de este 16 de febrero de 2024.

Piscis

Una amistad culmina relación. Te buscan para trato o acuerdo. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga. Un proyecto de un negocio venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Amistad pierde a su pareja. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Hoy podrías recibir noticias sobre la empresa donde trabajas y te enteras de que las cosas no están muy bien económicamente. Tranqui, no te preocupes, todo podría ser solo un rumor. Pero mejor ve tanteando otras posibilidades de empleo por si acaso. Es hora de poner manos a la obra y buscar opciones que te den más seguridad. No te quedes cruzado de brazos, mejor actúa para garantizar tu estabilidad financiera.

No te dejes llevar por la opinión de gente que no suma en tu vida. Si notas que hay personas tóxicas a tu alrededor, dale pa’lante sin remordimientos. Confía en tus amigos de confianza, esos que siempre te han apoyado y te dan buenos consejos. No permitas que las malas vibras te afecten, mejor rodéate de gente positiva que te impulse hacia adelante.

Esa amiga a la que le prestaste dinero y no te lo ha devuelto, ¡es hora de actuar! No te cortes un pelo y hoy mismo reclámale lo que es tuyo. No importa si te da pena o si te resulta incómodo, es tu dinero y tienes todo el derecho de recuperarlo. Establece límites claros en tus relaciones personales y no permitas que te pasen por encima.

Acuario

Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Es probable que te enteres de traición por parte de miembro de familia, primos o tíos. Vienen firmas de documento. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes demasiado pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, no andes con la bandera de dar sin recibir nada a cambio o en cualquier momento terminarás cansándote.

Hoy es tu día para brillar en tu trabajo, sobre todo si estás metido en rollos creativos. Te llega una oportunidad padre que puede llevarte hasta la cima del éxito profesional. Solo necesitas mantener la calma y dejar que las ideas fluyan. No te desesperes y enfócate en lo que realmente importa. Evita las distracciones y busca la paz que necesitas para brillar con todo tu esplendor. Es hora de buscar esa paz interior que tanto necesitas. No te dejes llevar por el caos del día a día y dedica un tiempo para ti mismo. Si te sientes sin rumbo, es momento de hacer una pausa y encontrar tu centro. Ponte a pensar sobre lo que realmente quieres en la vida y cómo puedes alcanzarlo. Cuando encuentres esa paz interior, verás cómo todo empieza a tener sentido. Si te sientes atraído por una persona, pero estás con otra, es momento de poner las cartas sobre la mesa. Date un tiempo a solas para reflexionar sobre tus sentimientos y lo que realmente quieres en una relación. Si ninguna de estas personas es el amor de tu vida, es hora de soltar y abrirte a nuevas posibilidades. Recuerda que la verdadera felicidad comienza contigo mismo, así que no tengas miedo de estar soltero por un rato y buscar tu propia paz y felicidad.

Capricornio

Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Mucho cuidado con lanzarte sin pensar, puede que te llegue un correo que te molesta y te dejas llevar por el impulso, si haces eso, es muy probable que te metas en líos y horas después te das cuenta de que reaccionaste mal, lo que pasara es que estarás pagando las consecuencias de una reacción apresurada, es momento de calmarte y reflexionar sobre tus acciones. Debes contrarrestar ese ímpetu con un poquito de prudencia y análisis antes de tomar decisiones. Así evitarás acabar con problemas reales.Trata de salir con amigos y distraerte. Estas actividades no solo te relajarán los sentidos, sino que también te darán un respiro del estrés diario y te llenarán de ganas de vivir la vida. Así que prepara una salida y déjate llevar. Verás cómo te sientes mucho mejor después. Si estás pensando en hacer cambios en tu vida, es importante que antes de actuar pidas consejo a alguien con experiencia o a un profesional. No te lances a lo loco sin buscar orientación adecuada. Con la guía adecuada, podrás crecer y avanzar de manera más segura, centrándote en lo que realmente deseas y encontrando la mejor forma de lograrlo. Así que no te agüites, consulta a los que saben y ¡a darle con todo!

Sagitario

Ve tras lo que quiere pues en estos primeros meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Hoy es tu día para brillar como la estrella que eres. Estás entrando en un nuevo ciclo lleno de oportunidades y potencial. Deja que tu talento interior salga a relucir y conquista el mundo con tu personalidad brillante. Tienes todo lo necesario para triunfar, así que ponte las pilas y haz que este nuevo ciclo sea tu momento de brillar con luz propia. Prepárate porque hoy tendrás la oportunidad de ser el héroe en la oficina. Un conflicto está en marcha y tu intervención será clave para resolverlo. No te quedes de brazos cruzados, demuestra tu habilidad para encontrar soluciones y pon fin a la discusión. Con tu actitud positiva y tu claridad mental, seguro que lograrás calmar las aguas y dejar todo en paz. Estás en una reunión con amigos cuando de repente comienzan a hablar sobre tu vida amorosa. Escuchas comentarios negativos y consejos no solicitados que solo te generan confusión y ansiedad. Deja de prestar tanta atención a los chismes que te rodean. Sobre todo, si se trata de comentarios sobre esa personita especial que te trae vuelto loco, nadie conoce tu corazón y tus sentimientos mejor que tú mismo. Confía en tus instintos y en lo que te dice tu corazón. Haz oídos sordos a los chismes y céntrate en lo que realmente importa: tu propia felicidad y bienestar emocional.

Escorpión

Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va dejar buenas ganancias, no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Hoy es el día perfecto para dejar de lado las responsabilidades por un ratito y pasar un buen rato con tu familia y amigos. Aprende a encontrar el balance entre el trabajo y el ocio, ¡así que dale chance al corazón y diviértete!

Si te has peleado con un amigo o amiga cercana, hoy es tu día de suerte. Los astros están de tu lado y favorecen las reconciliaciones. Aprovecha esta energía positiva para hacer las paces y dejar atrás los malentendidos. Organiza una salida o una llamada para platicar y resolver las diferencias. Recuerda que la verdadera amistad vale más que cualquier pelea, ¡así que no dejes que el orgullo te gane!

Si hace poco terminaste una relación y aún tienes el corazón partido, no te apresures a buscar un nuevo amor. Este es un momento de duelo y es importante que te des tiempo para sanar. No te preocupes, tus sentimientos cambiarán con el tiempo. Confía en el proceso y deja que la vida te sorprenda con nuevas oportunidades cuando estés lista. Recuerda, el amor verdadero llega cuando menos te lo esperas, ¡así que ten paciencia y deja que fluya!

Libra

Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo y tener un poco de paz y tranquilidad en tu vida. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Si últimamente sientes que tu pareja y tu familia están medio dejados de la mano de Dios, es hora de poner manos a la obra. Tu gente te necesita más que nunca, así que saca tiempo a diario para pasar con ellos. Organiza una cena familiar o una salida romántica con tu pareja, y déjales claro lo importante que son para ti. Recuerda, la clave está en demostrarles con hechos lo mucho que los quieres. Si últimamente sientes que el romance anda medio apagado, es momento de prenderle candela. Planea una velada romántica sorpresa, prepara su comida favorita y organiza una noche de películas en casa con luces tenues y música suave. Deja fuera del radar todas tus preocupaciones y enfócate en disfrutar el momento con tu pareja. Verás cómo esa chispa del amor vuelve a brillar con fuerza. Si estás solterita y alguien te está echando los perros, no le huyas al amor. Date la oportunidad de investigar un poco más y ver hacia dónde te puede llevar esta nueva relación. No te cierres por miedo a las incertidumbres, que muchas veces las mejores sorpresas vienen de donde menos te lo esperas. Así que abre tu corazón y déjate llevar por el destino. ¡Quién sabe qué aventuras te tiene guardadas la vida!

Virgo

Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Hay una persona que te va complicar tu existencia estos días, ten mucho cuidado. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Te gusta recordar los buenos tiempos, pero estar siempre anhelando el pasado te está frenando en tu camino hacia el futuro. Hoy es el día para dejar de mirar por hacia atrás y empezar a valorar lo que tienes en el presente. Si te quedas en lo que ya pasó, te vas a perder las oportunidades que el destino te tiene guardadas. Así que suéltate y abre los ojos a las maravillas que te rodean aquí y ahora. Si últimamente sientes que tu relación anda medio revuelta, puede ser porque estás más en lo que ya pasó que en el amor que tienes frente a ti. No le des más vueltas al asunto y exprésale a tu pareja lo que necesitas. Si quieres más atención o tiempo juntos, ¡díselo sin rodeos! Es momento de vivir el presente con pasión y complicidad, así que aprovecha esos momentos de intimidad para fortalecer el lazo con tu amor y hacerlo sentir especial. Deja de preocuparte tanto por el futuro y céntrate en disfrutar el aquí y ahora. Tienes una vida llena de posibilidades esperando por ti, mirar mucho hacia atrás no es bueno, pero siempre hacia adelante, tampoco, comienza a saborear cada momento del día como si fuera el último. Vive con intensidad, agradece por lo que tienes y verás cómo todo empieza a fluir a tu alrededor. ¡Vive el presente con todo lo que tienes!

Leo

Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te daño anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la porra y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Imagina que estás en tu lugar de trabajo, y de repente te das cuenta de una oportunidad que nadie más ha notado. Tu manera de ver el futuro te permite captar cómo esa oportunidad puede convertirse en un gran éxito para ti y tu equipo., pero comienzas a dudar de tus propias capacidades y te preguntas si deberías arriesgarte, debes confiar en ti mismo y en tu intuición. Toma esa oportunidad y haz que suceda. Ese sexto sentido rara vez te ha fallado en el pasado, así que confía en ellos una vez más y verás cómo todo se alinea a tu favor. ¿A poco no sabes que eres como el ángel guardián de tus amigos y familiares? Hoy es probable que alguien cercano a ti te busque desesperadamente en busca de tus palabras de ánimo y tu apoyo incondicional. No los dejes tirados, echa mano de esa energía positiva que llevas dentro y dale un buen empujón a esa persona que tanto lo necesita. Tu palabra tiene poder, puede que recibas una llamada de un amigo que está pasando por un momento difícil en su relación. Se siente abrumado y desanimado, y te pide consejo y apoyo. escúchalo con atención y ponte en su lugar, tu presencia y tu apoyo pueden marcar la diferencia en la vida de esa persona. Sé un faro de luz en su momento de oscuridad y verás cómo tu amistad se fortalece aún más.

El universo te ha bendecido con un don especial para ayudar a los demás, y hoy te toca ponerlo en práctica. No te quedes de brazos cruzados viendo cómo los demás luchan solos, ¡tú tienes el poder de hacer la diferencia! Aprovecha esa capacidad única que tienes para guiar, inspirar y apoyar a quienes te rodean. Recuerda, cuando ayudas a los demás, el universo te premia con bendiciones infinitas. Así que no lo pienses dos veces, ¡manos a la obra!

Cancer

Si no está en tus manos embarazar o embarazarte cuidate que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Amistad se entera de un chisme que andan diciendo de ti. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas.

Si te sientes muy perdido en el trabajo, no te sientas mal, la clave está en enfocarte bien y dedicar toda tu energía y esfuerzo a lo que estás haciendo, ponte las pilas y verás cómo esa sensación de distracción se va súper rápido, así podrás rendir mejor en tu chamba y tus compañeros de oficina te lo van a agradecer. A ver, si sientes que la familia se está metiendo mucho en tu relación, es hora de poner límites muy claros, habla sinceramente con ellos y no permitas que se metan en tus asuntos amorosos, porque al final de cuentas, solo complican las cosas. Diles que se imaginen si fuera al revés, de seguro no les gustaría que tú te metieras en sus vidas, así que habla claro y diles que tu relación es asunto tuyo y de tu pareja, ¡de nadie más! Y si andas en la soltería, no te hagas como que no sabes, hay una personita que te está tirando la onda y vale la pena que le des una oportunidad. Abre tu corazón y deja entrar ese amor que te anda rondando todos los días. Quién sabe, podría ser la chispa que necesitas para encender la llama del amor. Así que no te cierres, échale ojo y quién quita, ¡te llevas una grata sorpresa!

Géminis

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. Amistad te irá con chismes de ex pareja o de persona que anda hablando de tu persona. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. No pongas tu mente en lo negativo, sé que te gusta ver las cosas como son, pero no te claves tanto en el lado malo, deja volar esa imaginación tuya y sigue creyendo en tus sueños, ¡no son imposibles! Es hora de ponerle sabor a tus metas y echarles todas las ganas. No te achiques ante los obstáculos, con tu chispa y tu determinación, ¡puedes lograr lo que te propongas! Oye, si últimamente sientes que el amor con tu pareja está más frío que una cubeta de hielo, no te achicopales, es probable que les falte un poquito de chispa y pasión en su relación. ¿Qué tal si prenden la llama del amor con una cena romántica, unas caricias inesperadas o un viaje sorpresa? Deja salir ese amor que llevas dentro y verás cómo el humor mejora y las sonrisas vuelven a reinar en casa.

Ánimo, que para todo hay solución, si te sientes con el ánimo caído, es momento de poner manos a la obra y hacer algo diferente. Levántate con la frente en alto, échale ganas a la vida y verás cómo cada día amanece con más ánimo para ti. No dejes que la negatividad te domine, ¡tú eres quien manda en tu destino! Con una actitud positiva y un poquito de acción, ¡vas a salir de ese bache más rápido de lo que piensas, échale ganas!

Tauro

Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va habers alguien más vivo o viva que tú que te lo o querrá bajars, así que no bajes la guardia. No consumas alimentos que te engorden porque hay posibilidades de subir de peso, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Tómate las cosas con calma en el amor, no te apresures ni te quedes estancada, deja que las cosas fluyan poco a poco. Si andas teniendo broncas con tu pareja, es probable que uno de los dos esté queriendo llevar la relación demasiado aprisa, relájate, saborea cada momento y deja que el romance crezca, dale tiempo al tiempo, que las mejores cosas de la vida llegan despacio y sin apresurarlas. Anduviste padeciendo estos días con el dinero, no te preocupes, que aquí traigo el consejo del día, agarra tus cuentas y reorganízalas, si no quieres terminar el mes sin dinero para el gasto, ponle orden a tu cartera, no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo administras, aprieta un poco el cinturón y verás cómo al final del mes no andarás pidiendo prestado. Si estás buscando el amor, deja de andar de cusca en las redes sociales, tratando de agarrar al primero que se cruce en tu camino. El amor no nace de la noche a la mañana, se cultiva con paciencia y dedicación. No te claves con querer que las cosas sucedan tan rápido, porque en el amor no hay atajos. Tómate tu tiempo para conocer a esa personita que te mueve el tapete, para disfrutar de cada momento juntos y para construir una relación sólida como muro, el amor se saborea mejor cuando se cocina a fuego lento.

Aries

Habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tu lo permitas. Cuídate de pérdidas y de robos pues estarán a la orden del día. Una amistad comenzará a sentir gran atracción por ti, si le das la oportunidad hay muchas posibilidades que termines viene enamorado o enamorada. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Aries, deja de echarle la culpa a los demás de tu carácter. Sabes de sobra que el problema radica en tu temperamento, eso te hace explotar en cualquier momento pues ya no estás para aguantar a nadie. Estás ignorando todas las oportunidades por andar siempre con tu mala vibra. Deja de lamentarte y ponte ya las pilas. Ponte a pensar y descubrirás que el problema está en tu actitud más que en las demás personas. Si logras controlar tu forma tan explosiva de reaccionar te darás cuenta como las cosas comienzan a mejorar en todos los aspectos. Hoy es un nuevo día, date la oportunidad de dejar atrás la negatividad que e trae con la capa caída y lucha por una mejor versión de ti.

Sé que en el fondo te aterra perder a personas importantes por tu genio tan insoportable. Y aunque cambiarlo sea complicado hoy es el día perfecto para al menos intentarlo. Tu pareja te quiere, pero también merece que le trates con más cariño y comprensión. Un buen detalle o una sorpresa podría mejorar la relación. Aries es momento de cambiar tu carácter, eso mejorará en todos los aspectos y traerá la felicidad a tu vida.