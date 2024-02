Kathryn Barger: ‘No soy republicana ni demócrata cuando estoy en la Junta de Supervisores’

Kathryn Barger es la única republicana en la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, pero como supervisora, deja a un lado su filiación partidista para trabajar por las necesidades de todos sus representados.

“Yo diría que probablemente soy la menos partidista de la Junta. Al final del día, no me veo con ningún partido. Si estuviera en Washington D.C. o Sacramento no votaría en bloque sino por los problemas y hechos”, dijo en una entrevista con el diario La Opinión.

“Es por eso que en las encuestas científicas, salgo mejor entre los demócratas que con los republicanos porque mi trabajo no es acerca del partido sino de los problemas que impactan a mis representados hoy en día”.

Esa postura le ha hecho ganar el respaldo de sus compañeras supervisoras Holly Mitchell, Lindsey Horvath y Janice Hahn para un tercer término como supervisora del condado de Los Ángeles.

“Ellas reconocen que quiero que trabajemos juntas y avanzar”.

Dijo con honestidad que en el único momento que le resulta difícil, es cuando hace campaña porque la quieren pintar como simpatizante de Trump.

“Nada más lejos de la realidad. De hecho, di la cara y expresé mis preocupaciones acerca de Trump. No voté por él en 2016 y 2020. Nunca lo he apoyado. Si miran mi trayectoria, entenderán que no soy republicana ni demócrata cuando estoy en la Junta de Supervisores”.

La supervisora Barger representa el distrito 5 en la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles que abarca ciudades como Bel Air, Beverly Crest, Beverly Grove, Beverlywood, Carthay Circle, Century City, Cheviot Hills, Fairfax District, Holmby Hills, Melrose, Palms, Pico-Robertson, Westwood, Westside Village, y Encino.

Asumió el cargo en diciembre de 2016, y está compitiendo por su tercer y último periodo.

El desamparo

La supervisora Barger aseguró que el desamparo en su distrito ha disminuido 4%, pero reconoció que no es un cambio positivo suficiente.

“La vivienda por sí misma, no va a resolver la crisis en nuestras calles. Necesitamos ver los problemas de salud mental y abuso de sustancias que hace que muchos se mantengan en las calles. Es por eso que regrese a Washington DC la semana pasada porque fui nombrada en el equipo de trabajo nacional junto con el secretario Xavier Becerra y la Casa Blanca para buscar soluciones no solo para el condado de Los Ángeles sino a través de la nación”.

Enfatizó que está comprometida con ampliar no solo las camas de hospitales porque – dijo – podemos aspirar a algo mejor, pero se necesitan los recursos para extender la salud mental, y combinarlo con la vivienda de apoyo.

“Muchos de estas personas sin hogar tienen enfermedades mentales tan severas que no pueden vivir por sí mismos. Por eso es importante proporcionarles servicios de apoyo para que no terminen en la calle y abusando de las drogas”.

Hizo ver que la vivienda es definitivamente importante pero solo un pedazo del pie.

“En mi distrito, especialmente en el Antelope Valley, hemos construido tres instalaciones y estamos listos para crear otras para las personas que están cerca del desamparo o ya viven en las calles. No es solo vivienda temporal sino por largo tiempo”.

Proposición 1

La supervisora Barger dijo que se encuentra frente a un dilema en relación con la proposición 1.

“La voy a apoyar pero tengo sentimientos encontrados porque está reubicando algo de lo que le llaman el impuesto de los millonarios hacia la vivienda. La preocupación de nuestro Departamento de Salud Mental es que tome los dólares que necesitamos para ampliar los servicios”.

Sin embargo, mencionó que no tiene dudas de que los bonos contenidos en la proposición 1, van al componente de la vivienda.

“Cualquier cosa que nos ayude a avanzar, va a ayudar, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Estoy cautelosamente optimista porque sé que el Departamento de Salud Mental está muy preocupado por el impacto que la proposición 1 va a tener en los servicios. Vamos a ver qué pasa. Todas las encuestas muestran que va a ser aprobada por los votantes”.

George Gascón

La supervisora reconoció que ella apoyó a Jackie Lacey para que siguiera como fiscal del condado de Los Ángeles, pero pasada la elección, entabló comunicación con George Gascón porque ganó y quería trabajar con él.

No obstante, admitió que está decepcionada del trabajo del fiscal Gascón.

“Creo en la reforma a la justicia, en los programas alternativos, pero también en que las acciones tienen consecuencias”.

Consideró que el fiscal Gascón ha debilitado la seguridad pública en el condado, y por eso no le dio el respaldo para su reelección.

“Probablemente voy a apoyar a alguien que reconozca que necesitamos una reforma, pero que requiere ser balanceada. Esto no quiere decir que vas a encerrar a todos y tirar la llave sino que vas a hacer que la gente tome responsabilidad”.

Prioridades para el último mandato

La supervisora dijo que una de sus prioridades para su último término como supervisora del condado de Los Ángeles será construir una sistema comunitario de salud mental, aumentar la fuerza de trabajo y el financiamiento para que estos servicios estén disponibles en las comunidades así como camas en los hospitales.

“También voy a pelear por la paridad en la salud mental. Está claro para mí que cuando te rompes un brazo, no te dicen cuántas veces debes ir al doctor, pero cuando vas con un psicólogo, te limitan el número de visitas, lo cual no tiene sentido”.

Otra de sus prioridades será la libertad condicional, conocida en inglés como probation o periodo de prueba.

“Necesitamos cambiar la cultura desde dentro, con la gente que trabaja en los campos de libertad condicional (probation camps). Debemos reconocer que la dignidad comienza con dónde los estamos colocando”.

En materia de vivienda, dijo que tenemos que construir más no solo para los de bajos ingresos sino para los de medianos salarios que no califican para las construcciones accesibles pero tampoco pueden pagar lo que están cobrando ahora.

“Platico con amigos, cuyos hijos se están mudando fuera del estado porque quieren comenzar una familia y no pueden hacerlo aquí. Necesitamos tener la vivienda que hace falta para las clases medias”.

Dijo que quiere que su legado sea construir infraestructura en el Antelope Valley que permita a la gente vivir el sueño americano, tener un empleo, poder comprar una casa y vivir en un condado que provee muchas oportunidades.

“Estoy trabajando en nuestro Centro de Excelencia que va a ser algo revolucionario en el Antelope Valley”.

Los otros candidatos que compiten por el escaño de la supervisora Barger para las primarias del 5 de marzo, son Konstantine Anthony, Perry Goldberg, Chris Holden y Marlon Marroquín.