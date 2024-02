Desde las alturas, Geraldine Bazán presume su figura enfundada en un look playero

Con mirada coqueta y luciendo un atuendo perfecto para el calor de Brasil, así es como se dejó ver la actriz mexicana Geraldine Bazán ante sus miles de seguidores en Instagram. ¿Cómo reaccionaron? Sigue leyendo para enterarte.

La actriz de melodramas como “100 días para enamorarnos”, “Dueños del paraíso” y “Falsa Identidad” compartió un carrusel de imágenes en el que quedó al descubierto su más reciente aventura en Sudamérica de la mano de una importante marca de joyería.

“Woooow el #cristoredentor desde las alturas!!! Que increíble sorpresa @theofficialpandora family!!! Me tocó Bussiness class. Les dejé el audio original en el video, por qué está tan espectacular que iban a pensar que me lo volé de NatGeo”, escribió la famosa para acompañar el post en el que no solo se le ve posar desde un helicóptero mientras este vuela sobre uno de los monumentos más emblemáticos de Brasil, también regala un taco de ojo a sus fanáticos gracias al look que portó para la ocasión.

La ex pareja de Gabriel Soto optó por un conjunto a rayas, perfecto para el calor. El traje consistió en unos diminutos azules, croptop blanco de escote peligroso y una sobrecamisa que le añadió un toque “relajado” al asunto.

Unas gafas en color blanco y un collar chunky de Pandora fueron el complemento perfecto para el look que a solo unas horas de haber salido a la luz, puso a hablar a su comunidad digital sobre su buen gusto al vestir.

“Los que somos tus fans nos quedamos anonadados contigo”, “Eres maravillosa”, “Geraldine toda una reina”, “Monumental”, “Se ve hermoso el Cristo Redentor” y “Que modelo, que fotos y que fondo de impacto”, son algunas de las respuestas que obtuvo la actriz.

Cabe recalcar que además de Geraldken Bazán, al viaje patrocinado por la lujosa marca de joyería asistieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento tradicional y digital. Tal fue el caso del Tik Toker mexicano, Kunno, y la Miss Universo Sheynnis Palacios.

Seguir leyendo:

• Geraldine Bazán conquista las redes con una selfie al natural y sin filtros

• Geraldine Bazán conquista las montañas de Aspen con un enterizo de cuero ‘pegadito’

• Geraldine Bazán se roba las miradas en un look ‘cortito’, ¡y sin una gota de maquillaje!