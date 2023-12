Geraldine Bazán se roba las miradas en un look ‘cortito’, ¡y sin una gota de maquillaje!

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar gracias a sus modelitos de impacto, esa es la actriz Geraldine Bazán, quien recientemente dio una cátedra de estilo ora esta época decembrina. ¡Aquí te contamos los detalles!

Con una sonrisa en el rostro y posando como toda una profesional, la actriz de “100 días para enamorarnos” lució despampanante en una publicación de Instagram en la que presumió sus atributos.

Y es que la famosa optó por un elegante conjunto de diminutos shorts que dejaron en evidencia sus torneadas piernas; la famosa agregó un croptop con cuello halter que le dio un toque atrevido a su look. Este coqueto atuendo de top y short con ojales de Daniela Villa, fue completado por una chaqueta corta de Butiko, sandalias nude y cartera Dior.

Geraldine Bazán vía Instagram | Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Como era de esperarse, esta hazaña en moda no tardó en atraer la atención de miles de internautas, quienes expresaron su apreciación a través de diversos “me gusta” y comentarios.

Es así que Geraldine Bazán se volvió el blanco de piropos no solo por su buen gusto al vestir, sino por la belleza que emanó dentro de su publicación, sin importar el qué dirán.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la famosa se vuelve en blanco de piropos por alguna de sus publicaciones. Otra de las más recientes la mostró desde la alfombra roja de la “We are all human gala”, donde acudieron personalidades como Nadia Ferreira y Victoria Beckham.

