Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 25 de febrero de 2024

La astróloga Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones y rituales, nos trae el horóscopo de la semana, en donde conocerás qué carta del tarot te gobernará del 19 al 25 de febrero, tus números mágicos y con qué signos eres más compatible.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice claramente que estás en el momento de hacer cumplir tus metas que ya no te desesperes y sigas una línea de tu proyecto de vida.

Grandes sorpresas en cuestión económica, realización de un trabajo extra, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17 y 22, tu color de la abundancia es el rojo y naranja, tus signos compatibles son Sagitario, Capricornio, Géminis, que serán tus signos más amorosos.

Tu mejor ciclo de vida, recuerda que tu signo es el que da comienzo a la renovación de la energía este día 21 de febrero que va ser tu mejor día de la semana tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizar tus sueños en cuestiones de negocios y proyectos de vida.

Compras boleto de avión para salir de viaje en marzo, pagas todas tus deudas y así vas estar más tranquilo en cuestiones de no deber, eres muy bueno para la relación pública y eventos políticos, trata de tomar un curso para que estés más preparado.

Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente, sigues con el curso de idiomas, te compras ropa y cambias de look, te operas la vista para ya no usar lentes.

Trata de darte baños de agua bendita y sal en grano para que tengas abundancia y prender tu veladora blanca y pedir un deseos que será cumplido casi de inmediato.

Tauro

En el horóscopo te salió la carta del Juicio que te dice que es el tiempo de ordenar tu vida en todos los sentidos y saber que tienes ya madurar en tu vida personal.

Esta carta es de mucho beneficio para tu vida para darte lo que necesitas en cuestión de lo profesional así que no lo dudes a cambiarte de trabajo por uno mejor, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 13 y 26, tu color de la abundancia es el verde y naranja, tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario y serán tus signos más enamorados en tu vida.

Días de estar un poco pensativo porque despides a un ser querido y sabrás que alguien se va a vivir a otro país, ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes recuerda que tu signo lo domina mucho la entrometido y a veces eres muy inocente y por hacer un bien te salen mal la situación.

Trámites de crédito para seguir pagando deudas de tu carro, por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz recuerda que tu signo siempre busca una persona igual a ti es decir progresista, ambicioso, temperamental en el sexo y sobre todo fiel.

El día 21 de febrero va a ser un día de cambios para bien en tu vida pero debes también mantener esa buena suerte por eso te recomiendo que este día te des baños de Sol, es decir, te salgas a caminar y te den los rayos del sol en la mañana con ropa blanca y rezar una oración y pedir que venga a ti la abundancia y lo que nos sirve en la vida se vaya.

Eres el más fuerte de los signos del zodiaco por eso debes tomar clases de liderazgo y del conocimiento de la sabiduría mental y eso te va ayudar a ser más exitoso.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo esta carta te da la oportunidad de salir de viaje o buscar un trabajo en el extranjero mejor pagado y si estás en trámites de visa americana o pasaporte vas a poder realizarlo sin ningún problema, tu mejor día es el lunes, tu color de la abundancia es el verde y blanco, tus signos compatibles son Libra, Escorpio y Acuario, tus números de la buena suerte es el 04 y 12, te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para semana santa tu trata de irte eso te va ayudar a renovar energías.

En el amor te busca alguien del pasado para tener una aventura amorosa sin compromiso solo ser amigos con derechos, te llegan familiares de fueras para una fiesta y te invitan a una boda, te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol pero renovar por completo tu cuerpo de las impurezas.

En el trabajo va haber cambios muy fuertes alrededor tuyo pero positivos, tomas unas clases de primeros auxilios o enfermería, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas, tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero en ese día vendrá a ti una abundancia económica que no esperabas por eso te recomiendo que ese día prendas una vela blanca y darte un baño con agua bendita para que la energía solar renueve por completo todo tu alrededor.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que significa que estás en tu etapa de ser grande y poderoso, es decir, buscar mejores puestos en cuestión de trabajo y iniciar una carrera política y servicio empresarial que eso se te va dar sin ningún problema.

Esta carta también te dice que vuelvas a cursar una carrera universitaria que eso te ayudará mucho en el futuro, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 21 y 29, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles son Libra, Escorpio y Piscis.

Días de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes, será una semana de recordar mucho las personas que ya no están contigo por eso te recomiendo ofrecerles una oración y tener el corazón en paz, tendrás a juntarte con amigos de la escuela para hacer un trabajo profesional y tramitas entrar a un curso de inglés y fortaleces tu conversación.

Sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en semana santa, tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudará a estar mejor por eso te recomiendo ese día ponerse ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar y no te roben tu buena suerte.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros sin duda días de abundancia económica y que por fin verás realizado ese proyecto de trabajo que tanto esperabas, debes de tener cuidado con problemas de deudas del pasado así ponerse al corriente, nunca debes de decir cuáles son tus planes y metas en tu vida para que no te roben tu buena suerte, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 02 y 24, tu color es el amarillo y azul intenso, tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Cáncer.

Días de estar ya más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás recuerda que tu signo su elemento es el fuego por eso este día 21 de febrero se renueva por completo toda tu energía por eso te recomiendo en este día cortarte el cabello y ponerse mucho perfume para así mantengas toda la buena suerte.

Tramitas con un abogado un permiso para trabajar en otro país asuntos de migración, recuperas el amor perdido y será una semana de lo más amorosa. Cuídate de dolores de huesos y espalda trata de cambiar el colchón de tu recámara para descansar mejor en las noches.

No prestes tu carro porque viene un accidente en estos días, no pelees con tu pareja si eres Leo casado recuerda que es muy difícil para tu signo convivir tanto tiempo con una sola persona así que calma.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que tendrás a salir de cualquier problema que tengas familiar, es decir, podrás tener esa paz que tanto deseas en tu vida, esta carta del loco te recomienda hacer cambios en tu desempeño de trabajo, es decir, poner un negocio extra y realizarte en cuestión profesional, recuerda que nada para atrás todo para adelante, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 07 y 31, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Tauro.

Días de estar con buena suerte sigue tu buena racha alrededor tuyo y este día 21 de febrero tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis es decir vas estar dejando energías negativas que estaban obstruyendo tu éxitos por eso te recomiendo en este día ponerte agua bendita en la nuca para mantener bien tu buena vibra.

Será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de administración, sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad, te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero.

Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en esta semana vendrá a ti un amor del signo del fuego que te hará muy feliz, ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesite.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te dice es el tiempo de salir de cualquier contratiempo que tengas, es decir, recuperar todo ese buen ánimo que tienes en cuestión de tu trabajo y saber que podrás lograr todos tus objetivos.

Cuídate de problemas de salud es lo más importante en tu vida, esta carta te da la señal que vas por buen camino en tu carrera universitaria y buscar una beca en el extranjero, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 03 y 18, tu color de la abundancia es el blanco y rojo, tus signos compatibles es Géminis, Acuario y Capricornio, tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero ese día vendrá a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te hará estar mejor económicamente.

Recuerda que tu signo es muy desprendido de lo material pero a veces tienes que ver tu bien vivir en este día te recomiendo prender una vela blanca para que la renovación espiritual esté más tiempo en tu vida.

En el amor tendrás mucha suerte con los amores prohibidos así trata de no envolverte en con esas personas que no te va dejar nada bueno, te haces una operación dental y todo sale de lo mejor, ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración y permiso, sigues con el ejercicio y por fin ya dejas los chocolates que son tu punto débil.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que es el tiempo de crecer sin limitantes que veas más por tu futuro y dejes a un lado a las personas que no te quieren apoyar en tu vida.

Esta carta también te recomienda resolver cualquier trámite que tengas legal que el triunfo será tuyo, cuídate de las traiciones de amigos y amores se mas desconfiando en todo, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 14 y 20, tus signos compatibles son Virgo, Piscis y Cáncer, tu color mágico es el amarillo y naranja.

Días de darse cuenta que necesitas empezarte a renovarte por completo sobre todo en lo laboral que ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente así que en estos días manda tu currículo actualizado con tus datos para buscar una mejor opción.

Recuerda que lo tuyo son las relaciones públicas o la administración, haces pagos deudas del pasado o te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias, trata de dormir más en las noches y apagar tu celular no todo son las redes sociales, tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias así que a estudiar y prepararte más, prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el día 21 de febrero que ese día tu signo estará entrando a una nuevo ciclo de renovación energética así trata de pensar en positivo todo el día, tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es el tiempo de hacer valer tus metas en tu vida, es decir, que no dejes pasar tu gran oportunidad de ser brillante en lo que realizas que no pidas consejos tu sigue tu intuición que eso te ayudará a salir adelante.

Esta carta te recomienda cambios radicales en tu vida laboral, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 25 y 27, tu color de la buena suerte es el azul y verde, tus signos compatibles es Leo, Aries y Piscis, yo sé que tu signo su elemento es el fuego y eso te hace muy impulsivo y desesperado y eso te hace decir palabras que no quieres así siempre trata de pensar antes de hablar para no meterte en problemas.

Trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma y recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien, te compras ropa y renuevas tu look.

Este 21 de febrero te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu closet para que renueves tu energía en cuestiones de tu persona que tu signo este día entra en una elevación espiritual y de más conciencia que te va ayudar a conseguir tus metas que tanto deseas por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que sin duda que pidas que se te dará, que es el tiempo de crecer más en lo económico, recuerda que esta carta también te ayuda a sanar todas las heridas del pasado en cuestión amorosa así dale vuelta a la página a comenzar de nuevo a ser feliz.

La carta del Mago te recomienda que hagas crecer tu economía, es decir, poner un negocio propio o una inversión de terreno o casa, cuidado con las mentiras es mejor no decir nada para que no te incluyan en problemas sentimentales, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 06 y 11, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles es Tauro, Virgo y Aries.

Días de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales, pero recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida sentimental por eso aprende a soltar lo que no fue para ti.

En este 21 de febrero tu signo va estar cargado de buenas energías y más a las 3 de la tarde que en esa hora y día tendrás a recibir la elevación espiritual por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más.

Trata de cuidarte de los pulmones y dejar ya el cigarro para que tu salud se mantenga de lo mejor, eres muy bueno para las leyes y la administración de proyectos así trata de estudiar algo relacionado, te regalan una mascota, te compras una bicicleta para hacer ejercicio, semana de estar con alguien del signo de Aries o Virgo que va ser muy compatible en tu vida amorosa.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que sin duda te dice que tu signo es el indicado para ser el líder que necesita en tu familia y trabajo esa forma de pensar tan positiva hace que todo mundo te pida un consejo para salir de los problemas.

Esta carta el Ermitaño te señala que es el tiempo de crecer en lo profesional y buscar estudiar una carrera universitaria, cambias el coche por uno más reciente.

Días de renovación profesional tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa y tener socios acéptalo estás en tu tiempo de hacer dinero, ten cuidado con la espalda baja y rodilla trata de no lastimarte al hacer ejercicio.

Recuerda que tu signo es muy carismático y divertido y eso hace que siempre estás rodeado de muchas personas que te aprecian, trata de cuidar más tus partencias o no seas tan distraído sobre todo con tu celular.

Alguien del trabajo se está enamorando de ti así pon el claro toda las situaciones incómodas, las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el día 21 de febrero y más en la hora del silencio las 12 del medio día, por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y nuca para que esa energía tan positiva esté más tiempo en tu vida.

En esta semana te pagan tus comisiones, recibes un regalo que no esperabas, ya no esperes mas vete de viaje y disfruta tu vida.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diez de Oros que te dice que es el tiempo de hacer dinero que no te limites en tus proyectos de negocios y trabajo que esta carta te da la oportunidad de que la riqueza llegue a tu vida.

Trata de ya no ser tan confiado con los que te rodean es mejor mantener la distancia y no meterte en problemas que no son tuyos, recibes un dinero por una venta de un coche o casa, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 23, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles son Cáncer, Leo y Escorpio.

Días de mucho cambios en tu vida personal por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona y más en el día 21 de febrero que va ser de buena suerte para tu signo y más por que empieza tu era de cumpleaños, recuerda que tu signo es muy místico y en esta semana va a ser de transformación para bien de tu vida así que te recomiendo tomar mucha agua natural y prender una vela roja para que esa energía positiva dure más tiempo.

Te va a buscar un amor del pasado que va querer regresar contigo eso es mejor pensarlo dos veces, preparas un viaje para el mes de marzo y te vas con tu pareja de vacaciones, recuerda que tu signo lo domina la excelencia en casi todo lo que realiza por eso casi siempre son médicos plásticos y relacionista y arquitecto.

Cambias el celular por uno mas reciente, te busca familiares de fueras para invitarte a una boda, trata de administrar tu tiempo para que hagas todo lo que deseas para ser feliz.

Sigue leyendo:

• 3 signos del zodiaco esperan la mejor semana del 19 al 25 de febrero

• Temporada de Piscis 2024: qué augura para tu signo del zodiaco

• Febrero de 2024 es el inicio de un nuevo capítulo para los signos de Agua