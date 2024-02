Pitbull Cruz quiere comprobar si Rolly Romero “es tan fuerte con los puños como con la boca”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz quiere comprobar si Rolando ‘Rolly’ Romero “es tan fuerte con los puños como con la boca” cuando se enfrenten por el cinturón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB el 30 de marzo en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con BoxingScene, Pitbull Cruz expresó que la principal fortaleza de Rolly Romero es la charla basura, pero aseguró que no le prestará atención a nada de lo que diga porque todo lo que le importa es llegue listo para dar una buena pelea.

“Respeto a cada oponente, a cada persona. La única vez que pierdo ese respeto es cuando estoy dentro del ring, intercambiando golpes con ellos. Claramente, la principal fortaleza de Rolly es hablar basura fuera del ring. Veamos si respalda esa charla basura en el ring y si es tan fuerte con los puños como con la boca”, dijo.

El Pitbull Cruz intentará converirse por primera vez en campeón mundial ante Rolly Romero. Fotos Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Mira, realmente no me importa en lo más mínimo lo que él pueda o no hacer. Él tiene sus travesuras. Dice algunas locuras fuera del ring. Pero mientras él salga el 30 de marzo listo para dar una buena pelea contra mí, una pelea para que los fanáticos disfruten, eso es todo lo que me importa. Me importa una mier** lo que diga porque me estoy concentrando en mi propio trabajo”, agregó.

Aunque algunos expertos del deporte piensan que el duelo entre ambos pugilistas será muy parejo y el mexicano parte como favorito, algunos predicen que Rolly Romero no tendrá problemas para defender por primera vez su cinturón de peso superligero de la AMB contra el Pitbull Cruz, pero otros piensan que el retador tiene lo necesario para ganar la pelea.

Cabe destacar que el campeón estadounidense antes de esta pelea estuvo interesado en un duelo con Ryan García, pero Rolly Romero decidió hacer a un lado al californiano y concretó el enfrentamiento con el pugilista mexicano, quien también estaba buscando subir al ring contra King Ry.

El Pitbull Cruz intentará converirse por primera vez en campeón mundial ante Rolly Romero. Fotos Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Ahora los peleadores se enfrentarán en una pelea que servirá como evento co-estelear del duelo entre Tim Tszyu y Keith Thurman por el título de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate marcará la segunda oportunidad del pugilista mexicano de coronarse campeón mundial. En su primera oportunidad Pitbull Cruz cayó derrotado en un cerrado duelo ante Gervonta Davis en el 2021.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y ahora tendrá otro chance de intentar ganar su primer título mundial. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre el venezolano Ismael Barroso, quien ahora es campeón interino de la división. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya asegura que Pitbull Cruz vencerá sin problemas a Rolly Romero

· Padre de Pitbull Cruz asegura que Rolly Romero es un gran bocón: “Hay que taparle la boca”

· Leonard Ellerbe asegura que Rolly Romero “eliminará temprano” al Pitbull Cruz