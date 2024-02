Promotor asegura que Canelo Álvarez no peleará con David Benavídez: Su legado quedará manchado

Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavídez, aseguró que la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el Monstruo Mexicano no sucederá y piensa que el legado del tapatío quedará manchado por evitar enfrentar al mejor oponente en 168 libras.

En una entrevista con ProBox TV, Lewkowicz expresó que si Canelo Álvarez decide no enfrentar a Benavídez, retador oficial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se convertirá en el mejor campeón mexicano como sueña ser.

“No. Yo creo que no va a suceder por varias razones. A veces la gente habla un poquito de más y lo que hablan de más es que muchos dicen que la razón es que Benavídez quiere cobrar el cheque. Él estuvo de acuerdo en la primera propuesta, de que Eddy (Reynoso) dijo que no había, pero luego fue confirmada que esa propuesta era legal y autorizada por Showtime en la voz de Stephen Espinoza, quedamos en que David no iba a ganar más de cinco millones de dólares, lo cual está ganando en casi cualquier pelea, eso demuestra que Benavídez le daba el resto para él (Canelo) económicamente por la oportunidad de demostrar quién es el mejor. Lamentablemente decidieron pelear con el primer Charlo”, dijo.

Canelo Álvarez volverá a la acción el 4 de mayo frente a un rival estadounidense que aún no ha sido revelado. Foto: John Locher/AP.

“Dice que no pelea con los mexicanos, pero Munguía está en el plato… No pelea con Benavídez porque el papá es un bocón, capaz que tiene razón, pero no es un motivo para no pelear con el mejor. El resto de la historia de Canelo Álvarez será su legado y el legado de él quedará manchado porque no peleó con el mejor en este momento que es Benavídez. Creo que los hijos, tal vez los nietos un día le van a preguntar por qué no peleó con Benavídez, porque él dice que quiere las mejores peleas y esa es. (…) el legado del Canelo quedará manchado y nunca llegará a ser lo que quiere ser, el mejor campeón que tuvo México. Ahora, si él pelea, no importa que gane o pierda con Benavídez, el legado de él va a ser para mí el mejor en la historia del boxeo mexicano porque fue a pelear con el mejor, como lo hicieron Chávez, Márquez, Barrera…”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez declaró la semana pasada que su próximo rival para el 4 de mayo en Las Vegas sería estadounidense y tanto Jaime Munguía como David Benavídez fueron descartados como posibles opciones.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

David Benavídez quiere conseguir la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez este año. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.



David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

