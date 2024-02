Jaime Munguía dice que Canelo Álvarez vs. Jermall Charlo no será una pelea atractiva para el público

Jaime Munguía reaccionó al anuncio de Saúl ‘Canelo’ Álvarez de que su siguiente rival será estadounidense y expresó que la posible pelea entre el tapatío y Jermall Charlo el 4 de mayo no será atractiva para el público.

En una entrevista con ProBox TV, Munguía explicó que este enfrentamiento no venderá como el campeón indiscutido de 168 libras quisiera porque el duelo con el gemelo de Charlo no fue bueno y dejó claro que si Canelo Álvarez se cree el mejor debe pelear con oponentes de cualquier nacionalidad.

“Pues no lo sé, pienso que ya como lo hizo el hermano, uno de los gemelos Charlo, pienso que tal vez no sea una pelea atractiva para el público. Porque los dos son gemelos, la gente los va a confundir, no van a saber quién es, la verdad con todo respeto la primera no fue una pelea buena, pienso que no vendería esa pelea o no tendría los resultados que Canelo quisiera tener”, dijo.

Canelo Álvarez descartó la posibilidad de enfrentar a Jaime Munguía el 4 de mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Pues la verdad, yo como lo digo con todo respeto, uno debe pelear con los mejores de la división, sean mexicanos, sean americanos o sean de donde sean. Para eso son los organismos y para eso estamos aquí, para demostrar que somos los mejores sin importar si somos mexicanos o de cualquier parte del mundo”, añadió.

El nativo de Tijuana también confirmó que en estos momentos están en conversaciones con el equipo de Canelo Álvarez y cree que van muy bien, pero en caso de que la pelea no se cierre, quiere enfrentar a David Benavídez u otro peleador de las 168 libras.

“La verdad si me gustaría enfrentar a Canelo y a Benavídez. Ahorita hemos tenido unas pláticas con gente de Canelo y la verdad creo que vamos muy bien, pero todavía falta. En caso de que no se llegue a cerrar vamos a ver qué es lo mejor que viene para mi carrera, pero sin duda queremos pelear con uno de los mejores en las 168, Benavídez, Canelo u otro”, concluyó.

Cabe destacar que Jaime Munguía se acercó a un enfrentamiento con Canelo Álvarez tras dominar ampliamente a John Ryder y vencerlo por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina del inglés tirara la toalla. Después de su gran victoria, el mexicano declaró estar muy feliz por el triunfo y retó al campeón indiscutido de peso supermediano.

Jaime Munguía se anotó su segunda victoria en peso supermediano al derrotar a John Ryder. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

A pesar de que se rumoró que Munguía podría ser el rival del tapatío para su regreso el 4 de mayo, el mismo tapatío desmintió esta información al asegurar que el siguiente oponente a quien enfrentará será estadounidense, por lo que Jermall Charlo podría ser el elegido.

Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto al peleador inglés. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

