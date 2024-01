David Benavídez se burla del triunfo de Jaime Munguía sobre John Ryder: “Nocaut fácil”

David Benavídez, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reaccionó con burla al importante triunfo de Jaime Munguía sobre John Ryder en sus redes sociales y aseguró que el nativo de Tijuana sería un nocaut fácil para él si se llegaran a enfrentar.

En una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Benavídez también expresó que como el equipo de Munguía sabe que el mexicano sería una presa fácil para él, por eso están evitando un combate entre ambos.

“Este es un nocaut fácil. Por eso me evitan”, escribió el Monstruo Mexicano junto a una foto de Jaime Munguía tomada de la televisión tras la victoria sobre el pugilista inglés.

El mexoamericano se burló de Jaime Munguía. Foto: Captura del Instagram de David Benavídez.

En su actuación este fin de semana, Jaime Munguía dominó ampliamente a John Ryder y lo derribó cuatro veces durante la pelea que terminó por nocaut técnico en el noveno asalto luego que la esquina del inglés tirara la toalla. Tras su victoria, el mexicano declaró que le gustaría enfrentarse a los campeones de la categoría y demostrar que está listo para los mejores en las 168 libras.

En el peso supermediano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez -principal objetivo de Munguía- tiene todos los cinturones en su poder, pero también están David Benavídez y David Morrell quienes poseen fajas interinas y son de los peleadores más duros de la división. Por ello, el nativo de Tijuana ha expresado su interés en enfrentar al Monstruo Mexicano si el tapatío no lo elige para su regreso el cinco de mayo.

“En caso de que no se llegue a hacer la pelea con Canelo, igual me gustaría tomar la pelea con David Benavídez. Vamos a ver qué pasa. Muy bien (la división), la verdad es que es una división con grandes peleadores, con muchas habilidades. Y la verdad que estoy emocionado por eso, a mí me gustaría pelear ante cualquiera de ellos, cualquiera que sea”, afirmó en una entrevista con Izquierdazo.

Cabe destacar que Jaime Munguía había tenido un acercamiento con el equipo de David Benavídez tras hacer su debut en 168 libras y vencer a Sergiy Derevyanchenko. De acuerdo con el Bandera Roja, hasta el último momento la pelea estuvo cerca de cerrarse, pero el nativo de Tijuana se arrepintió en el último minuto.

Jaime Munguía derribó cuatro veces a John Ryder y se acercó a una pelea con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto en su última pelea y ahora quiere que el siguiente duelo sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la OMB tras noquear en el octavo asalto a John Ryder. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

