Jaime Munguía quiere enfrentar a David Benavídez si la pelea con Canelo Álvarez no se concreta

Jaime Munguía quiere conseguir una oportunidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y podría ser el elegido para subir al ring con el tapatío el cinco de mayo, pero si esto no sucede, al mexicano le gustaría enfrentarse contra David Benavídez.

En una entrevista con Izquierdazo, Munguía expresó que en la categoría de peso supermediano hay grandes peleadores y le encantaría pelear contra cualquiera de ellos, pero quiere buscar un título mundial ante Canelo Álvarez o Benavídez porque son los nombres más importantes.

“En caso de que no se llegue a hacer la pelea con Canelo, igual me gustaría tomar la pelea con David Benavídez. Vamos a ver qué pasa. Muy bien (la división), la verdad es que es una división con grandes peleadores, con muchas habilidades. Y la verdad que estoy emocionado por eso, a mí me gustaría pelear ante cualquiera de ellos, cualquiera que sea”, dijo.

David Benavídez quiere conseguir también una oportunidad de pelear con Canelo Álvarez en el 2024. Foto: David Becker/Getty Images.

“Yo creo que ahorita obviamente está Canelo y Benavídez, yo creo que son los más fuertes. También está Morrell, un peleador bastante fuerte, joven, entonces yo creo que hay muchos retos y antes que nada el que tenemos presente es John Ryder. Primero que nada salir victorioso ante John Ryder, que todo salga bien y después de ahí, pues buscar un campeonato del mundo. Ya sea con Canelo o con Benavídez”, agregó.

Cabe destacar que Jaime Munguía tendrá un gran desafío por delante el 27 de enero cuando enfrente a John Ryder en Phoenix, Arizona, porque de ganar la pelea reafirmaría su puesto como retador oficial por la Organización de Boxeo (OMB) y podría enfrentar al tapatío en mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN, pero el mismo Canelo Álvarez desmintió esta información y expresó que comenzará a revisar sus opciones para decidir quién será el siguiente.

Ahora, Munguía vuelve a tener en la mira a Benavídez como potencial oponente luego de que haber tenido un acercamiento con el equipo del mexoamericano tras hacer su debut en 168 libras y vencer a Sergiy Derevyanchenko. De acuerdo con el Bandera Roja, hasta el último momento la pelea estuvo cerca de cerrarse, pero el nativo de Tijuana se arrepintió en el último minuto.

Canelo Álvarez volverá al cuadrilátero el cinco de mayo y tiene varias opciones sobre la mesa. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea el multicampeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía sobre su pelea contra John Ryder: “Es un rival peligroso, pero estamos preparados”

· Julio César Chávez advierte que Jaime Munguía noqueará a John Ryder: Estoy seguro de que va a ganar

· Óscar de la Hoya dice que Jaime Munguía podría lograr ante John Ryder lo que Canelo Álvarez no pudo