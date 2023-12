Excampeón de peso pesado elige a David Benavídez, pero no cree que Canelo Álvarez acepte la pelea

Hasim Rahman, excampeón de peso pesado en dos ocasiones, eligió a David Benavídez como el ganador de la posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no cree que el monarca indiscutido de las 168 libras acepte el enfrentamiento.

En una entrevista con Pro Boxing Fans, Rahman expresó que no le gusta la idea de que Canelo Álvarez suba al ring con Benavídez y piensa que al tapatío comparte la misma opinión, por lo que asegura que esa pelea no sucederá.

“Definitivamente creo que Benavídez ganará esa pelea. No me gusta esa pelea para Canelo y realmente no creo que a Canelo le guste esa pelea, así que no creo que acepte esa pelea. Canelo es una fuente de ingresos, nadie puede obligarlo a pelear con Benavídez”, dijo.

La pelea entre Canelo Álvarez y David Benavídez en una de las más esperadas por los fanáticos del boxeo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que tras su dominante victoria por nocaut técnico sobre Demetrius Andrade, David Benavídez retó nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, pero el tapatío desmintió esta información y aseguró que esta semana evaluaría sus opciones.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aunque los fanáticos y expertos del boxeo quisieran que ambos se enfrentaran, algunos opinan que el tapatío no aceptará y esquivará la pelea con el Monstruo Mexicano. A pesar del deseo de la gente y David Benavídez, Canelo Álvarez le envió un mensaje contundente a todos: “Se pueden decir muchas cosas, pero al final de cuentas el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana“, declaró a los medios en un video publicado por Box Azteca.

David Benavídez noqueó a Demetrius Andrade en noviembre y espera pelear con Canelo Álvarez en 2024. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea el multicampeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

