David Benavídez afirma que aceptaría una cláusula de rehidratación si Canelo Álvarez se la pidiera

David Benavídez afirmó que aceptaría una cláusula de rehidratación si Saúl ‘Canelo’ Álvarez se la pidiera como parte de sus exigencias para realizar la posible superpelea entre ambos por el campeonato indiscutido de peso supermediano en manos del tapatío.

En una entrevista con ProBox TV, Benavídez indicó que está claro que será Canelo Álvarez quien pondrá las reglas para esta pelea, pero aseguró que, de hacerlo, él se preparará de la mejor manera para poder dar con el peso y demostrar que es un guerrero.

“Si van a hacer eso (poner cláusula de rehidratación), yo tengo que hacer lo que ellos quieran. Ellos dan las reglas ahorita, y si lo tengo que hacer, lo vamos a hacer. Yo le voy a enseñar al mundo que yo sí soy un guerrero, y aun así voy a ganar”, dijo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a David Benavídez en mayo o septiembre del próximo año. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Yo creo que si él me va a poner una cláusula de rehidratación, es porque él tiene miedo. Él sabe muy bien qué va a pasar. Yo no voy a tener problemas con nada. Yo voy a comenzar a entrenar ya en una semana para estar ahí cerca en el peso y no tener problemas”, añadió.

Cabe destacar que tras su victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, David Benavídez quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano prefiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su regreso el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano para septiembre, pero habrá que esperar a ver que decide el tapatío.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

David Benavídez noqueó a Demetrius Andrade y defendió su puesto como retador de Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere a Canelo Álvarez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Padre de David Benavídez dice que Canelo Álvarez se está escondiendo y asegura que merecen la pelea

· David Faitelson dice que Canelo Álvarez sería “ligero favorito” en posible pelea con David Benavídez

· Terence Crawford se hace a un lado y dice que David Benavídez se ganó la oportunidad con Canelo Álvarez