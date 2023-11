Padre de David Benavídez dice que Canelo Álvarez se está escondiendo y asegura que merecen la pelea

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se está escondiendo luego de la victoria por nocaut del Monstruo Mexicano sobre Demetrius Andrade y aseguró que le demostraron al tapatío que se merecen la oportunidad de enfrentarlo.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. indicó que su hijo hizo lo que Canelo Álvarez le pidió para obtener el chance de pelear con él y, a pesar de que siente que este duelo está cada vez más cerca, no piensan esperar al campeón indiscutido si decide no enfrentarlos.

“La verdad está escondido y se está escondiendo. Porque creo yo que ahora hasta él, me imagino, que le da crédito a David Benavídez por lo que ha hecho y ha demostrado que está en ese nivel de los mejores de las 168 libras. Nosotros ya tenemos varios años correteando a Canelo Álvarez por una oportunidad. Una vez él dijo que (David) tenía que pelear a (Caleb) Plant, a Andrade y ya se ganaba la oportunidad para pelear con él, esperemos que tenga su palabra. Ya hicimos lo que él dijo y también las organizaciones, ya les demostramos que nos merecemos esa pelea para demostrar dónde estamos”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring el cinco de mayo, pero al parecer quiere la pelea con David Benavídez en septiembre. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Yo ya daba esa pelea perdida, pero creo que (el sábado) me dio más ánimos, creo yo que estamos más cerca de una pelea con Canelo y si no pasa así de todas maneras es una satisfacción muy grande y vamos a seguir trabajando porque no podemos sentarnos aquí y esperar hasta que Canelo quiera pelear”, agregó.

Cabe destacar que tras su victoria sobre Demetrius Andrade, David Benavídez quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano prefiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su regreso el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano para septiembre, pero habrá que esperar a ver que decide el tapatío.

Desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

David Benavídez noqueó a Demetrius Andrade y defendió su puesto como retador de Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere a Canelo Álvarez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

