Erik Morales dice que Jaime Munguía no debería aferrarse a la pelea con Canelo Álvarez

Erik ‘Terrible’ Morales, exentrenador de Jaime Munguía, expresó que el nativo de Tijuana no debería aferrarse a luna posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque es un peleador joven y con una gran carrera por delante.

En una entrevista con Izquierdazo, el Terrible Morales explicó que Munguía tiene muchas más opciones en las 168 libras para ir construyendo su legado como peleador, por lo que debería tomarse con calma si le dan o no la pelea con Canelo Álvarez.

“Si estuviera en el grupo todavía de Jaime al 100% tomando decisiones, yo no me aferraría por esa pelea (con Canelo Álvarez). Eventualmente Jaime va a tener tiempo para construir su propio legado. (…) Tiene todo el futuro por delante para esperar con calma si le dan la pelea o no, o hacer su propia carrera también”, dijo.

Jaime Munguía podría obtener su oportunidad de pelear con Canelo Álvarez si vence a John Ryder. Foto: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Jaime es fuerte, es joven, sobre todo joven, tiene tiempo para tomárselo con calma, qué es lo que le van presentando, ir construyendo su carrera con los peleadores que están ahí, hay muchas opciones. Morrell, Benavídez, Andrade, hay mucho de donde”, agregó.

Cabe destacar que Jaime Munguía se enfrentará a John Ryder este sábado en Phoenix, Arizona, y de ganar esta pelea, el mexicano –que es el clasificado número uno por la Organización Mundial de Boxeo (OMB)– podría pelear con el campeón indiscutido de peso supermediano el próximo cinco de mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN.

El mismo Canelo Álvarez desmintió esta información y expresó que todavía no decide quién será el siguiente oponente a quién enfrentará. Los nombres que más suenan para entrar al ring con el mexicano son el de Munguía, Jermall Charlo, Terence Crawford y David Benavídez.

Este será su segundo duelo en el peso supermediano de Jaime Munguía tras debutar con un triunfo por decisión unánime ante Sergiy Derevyanchenko en un reñido encuentro que se decidió por un derribo del mexicano en el último round y que recibió el galardón de Pelea del Año 2023 por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA, por sus siglas en inglés).

Canelo Álvarez subirá nuevamente al ring el próximo fin de sema del cinco de mayo, pero aún se desconoce quién será el rival. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo el pasado mes de septiembre por amplia decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Presidente de la OMB confirma que Canelo Álvarez no tiene rival mandatorio: “Munguía es número uno”

· John Ryder admite que es el rival más difícil de Jaime Munguía y quiere ser el primero en vencerlo

· Jaime Munguía sobre su pelea contra John Ryder: “Es un rival peligroso, pero estamos preparados”