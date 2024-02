Claressa Shields analiza pelea entre Devin Haney y Ryan García: “Será una decisión unánime”

Claressa Shields, campeona mundial indiscutible de peso mediano, analizó la pelea por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y aseguró que Devin Haney vencerá a Ryan García por decisión unánime el 20 de abril.

En una entrevista a Fight Hub TV, Shields expresó que el combate será competitivo al principio, pero como Haney ha crecido más y es mejor boxeador que García, a medida que avancen los rounds el campeón de dos divisiones tomará el control y dominará a King Ry.

“Devin Haney ha tenido peleas más difíciles, peleas más desafiantes y ha crecido más. No sé si puedo decir eso sobre Ryan. Será entretenido. Verás a Ryan salir y ser entretenido, lanzando sus combinaciones y siendo agudo. Pero creo que Devin es mejor boxeador, y lo veo haciendo que Ryan se tope con algunas cosas, y será una decisión unánime para Devin. Lo veo como una pelea competitiva reñida desde el principio, y lo digo por los atributos de Ryan. Tiene corazón. Es rápido, es llamativo. Tiene algo de poder de golpe”, dijo.

Devin Haney es el favorito para llevarse la victoria frente a Ryan García en abril. Foto: Jeff Chiu/AP.

“Simplemente creo que a medida que Devin lo descubra (a García), la pelea se volverá un poco más unilateral hacia los rounds intermedios y hacia los rounds finales. No estoy diciendo que Ryan saldrá y se lavará. No he visto a Ryan hacer mejoras que me gustaría que hiciera o simplemente agregar más a su arsenal y corregir algunos de sus errores. Uno de sus errores es que cuando golpea, entrecierra los ojos. Esa fracción de segundo en que entrecierras los ojos es esa fracción de segundo en la que te dejas caer”, concluyó.

De acuerdo con los expertos del boxeo y las casas de apuestas, Devin Haney es el favorito para llevarse la victoria, pero tampoco descartan del todo que Ryan García pueda dar la sorpresa. Este duelo marcará la primera defensa del cinturón del estadounidense desde que se lo arrebató a Regis Prograis y se convirtiera en monarca de dos divisiones, mientras que King Ry tendrá la oportunidad de coronarse como campeón mundial después de debutar con un triunfo sobre Óscar Duarte en su debut en la categoría.

Además, el combate desempataría una rivalidad de años entre los pugilistas que ya se han enfrentado seis veces como amateurs con tres triunfos por cada lado. Cabe destacar que García y Haney confirmaron su enfrentamiento después que el californiano lo había descartado tras haber comenzado las negociaciones con Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso superligero la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien lo hizo a un lado y optó por concretar una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

Ryan García enfrentará a Devin Haney con el objetivo de convertirse en campeón mundial de la división. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

