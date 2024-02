Dua Lipa y Callum Turner se dejan ver en el After Party de los BAFTA

Dua Lipa, tras su destacada presencia en la alfombra roja de los BAFTA luciendo un diseño rojo de Valentino, hizo su entrada al after party del evento acompañada de su novio, Callum Turner. La cantante, conocida por éxitos como “Training Season”, optó por un cambio de look para la ocasión, mostrándose visiblemente enamorada.

La pareja fue captada por los paparazzi llegando tomados de la mano al evento. En las imágenes, Dua Lipa viste un elegante vestido negro de Valentino con transparencias y detalles de encaje, complementado por una llamativa gargantilla dorada con diamantes de Tiffany & Co. Por su parte, Callum Turner luce un traje negro y corbata del mismo tono, mostrando un estilo impecable.

Los rumores sobre un posible romance entre Dua Lipa y Callum Turner surgieron en enero, cuando ella lo acompañó al after party de la premiere en Londres de la película “Master of the Air”, en la que él tiene un papel protagónico. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones, paseando por las calles de Beverly Hills, asistiendo a la fiesta posterior a los Grammys y, más recientemente, saliendo juntos del teatro en Londres.

Aunque ni Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado oficialmente su relación, su última aparición en el after party de los BAFTA sugiere que su romance está avanzando rápidamente y es bastante serio. Antes de comenzar su relación con Turner, Dua Lipa tuvo una relación de ocho meses con el director de cine francés Romain Gavras. Por su parte, Callum tuvo un breve romance con la modelo inglesa Mathilda Lowther el año pasado. Antes de eso, mantuvo una relación de cuatro años con Vanessa Kirby, conocida por su papel como la princesa Margarita en las dos primeras temporadas de “The Crown”.

Dua Lipa deslumbra en los BAFTA con su estilo único y sofisticado

Dua Lipa se encuentra en uno de los momentos más destacados de su carrera. Recientemente incursionó como actriz en la película “Argylle” y lanzó su nuevo sencillo titulado “Training Season”. Su presencia en los premios BAFTA Film Awards 2024 no pasó desapercibida, donde lució un espectacular vestido rojo con capa que atrajo todas las miradas, reafirmando así la persistencia del rojo como elección favorita entre las celebridades en estas prestigiosas entregas de premios.

Con la asesoría de su estilista, Lorenzo Posocco, Dua Lipa ha consolidado una imagen fuerte como ícono de la moda tanto dentro como fuera del escenario. Durante su paso por la alfombra roja de los BAFTA, la cantante destacó por su elegancia, consolidándose como una de las mejor vestidas de la gala. A continuación, detallaremos su imponente atuendo.

Para esta ocasión, Dua Lipa optó por un diseño minimalista que realzaba su figura, demostrando elegancia y sofisticación sin esfuerzo alguno. El vestido, diseñado por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, destacaba por su sencillez y al mismo tiempo por su impactante presencia. Lipa subió al escenario luciendo este diseño para entregar el Premio a la Mejor Película Británica, que fue otorgado a “The Zone of Interest”.

El vestido largo de la cantante de “Levitating” llamó la atención por su capa roja semi-transparente, que se extendía varios metros y ondeaba con elegancia al viento. La prenda, de color rojo, plisada y con cuello halter, revelaba algunos de los tatuajes de la joven artista.

Para complementar su look, Dua Lipa lució una pulsera gruesa con forma de pez, así como aretes y anillos de diamantes, todos de la prestigiosa joyería Tiffany & Co. En cuanto a su maquillaje, optó por un estilo sutil, con sombras en tonos tierra y labios nude, mientras que sus pestañas voluminosas resaltaban su mirada. Además, su manicura francesa en tono champagne fue elogiada por su elegancia y sofisticación.

