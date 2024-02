Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de febrero de 2024

Nana Calistar es una figura pública de la astrología en México. Se ha ganado una considerable popularidad a través de sus predicciones y horóscopos. Este es el horóscopo para todos los signos de este 19 de febrero de 2024.

Piscis

No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia al punto que las demás personas te desconozcan. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. Amores del pasado desaparecen y posibilidades de nuevos sentimientos con persona de una red social.

¡Qué momento tan importante estás viviendo! Se está marcando el inicio de una nueva temporada para ti, y eso se siente en el aire. A pesar de los baches iniciales, estás recuperando esa buena onda que tanto te caracteriza y estás avanzando, poco a poco, hacia adelante. La clave está en dejar el pasado atrás, y enfocarte de lleno en lo que está por venir. Lo que pasó, pasó, y ahora toca mirar hacia el futuro con optimismo.

Ahora, vamos a hablar claro, se está poniendo la cosa un poco intensa a tu alrededor, como si hubiera una nube de envidia, celos y malas vibras flotando por ahí. Aunque no sean directamente para ti, con tu sensibilidad sabes captar ese ambiente denso. Mi consejo: no te compliques en problemas que no son tuyos, pon primero tu paz mental y mantente alejado de líos que no te corresponden.

Hablando de emociones, sé que estás pasando por momentos un poco complicados, puede que aparezcan tensiones con personas cercanas, ya sabes, familiares, amigos, pero tranquilo, recuerda los buenos tiempos y mantén esa actitud positiva que te caracteriza. No te olvides de prestar atención a lo que sueñas, a veces llevan mensajes importantes que no debes ignorar.

Acuario

Es tiempo que madures y entiendas que con la vara que mides serás medido. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes.

A veces sientes que te han pasado 15 camiones encima, pero tranqui, eso solo significa que necesitas un respiro urgente, es hora de que te tomes un descanso y te centres en lo que realmente importa. No te rindas, sigue brillando como siempre, aunque el camino sea duro, tú sabes cómo lidiar con los retos, además, hay buenas noticias en el horizonte, Marte, el planeta guerrero, está entrando en tu signo esta semana, lo que te dará un extra de energía y motivación. Así que prepárate, porque estarás en tu mejor momento, tanto en el trabajo como en el amor. No temas lanzarte a nuevas relaciones, ¡es hora de dejar que tu lado apasionado brille!

Pero espera, ¡hay más! Venus también se une a la fiesta al entrar en tu signo. Esto significa nuevas oportunidades en el amor y un impulso adicional para tu vida emocional. Aprovecha esta energía positiva para iniciar una nueva etapa en tus relaciones y no te olvides de amarte a ti mismo también. Por último, recuerda que a veces las conversaciones incómodas son las más importantes. No temas expresar lo que sientes, incluso si te da miedo. La liberación que sentirás al hacerlo será incomparable, y te darás cuenta de que vale la pena. ¡Así que adelante, exprésate y sigue brillando esta semana!

Capricornio

No temas a nuevos proyectos pues te va a ir de lo mejor. A la fregada segundas oportunidades en el amor, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico se le quita la maña. Amor con amor se paga y olvido con olvido, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas. Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo.

Esta semana es tu momento para brillar con toda la fuerza que llevas dentro, aunque las cosas no salgan a la primera, no te desanimes, es hora de demostrarle al mundo lo que vales, no te pongas mal si encuentras problemas en tu camino, eso solo aumentará tu estrés, confía en ti mismo y en tus habilidades, así podrás afrontar la semana con calma y seguridad. Prepárate para recibir una sorpresa que has estado esperando durante mucho tiempo. Mantén una actitud positiva y evita pensar en lo peor, pon tus ojos en el éxito y mantén tu mente abierta a todas las posibilidades. Recuerda que tu actitud puede influir en el resultado, así que mantente positivo y listo para lo bueno que está por llegar. Es momento de dedicar tiempo a tus amistades, a veces te olvidas de lo importante que son esos amigos que son como tu segunda familia. No necesitas organizar un gran plan, simplemente pasa tiempo de calidad con ellos. La amistad es el más grande tesoro. ¡Oye atención al romance! Esta semana podría ser muy especial para ti. Si tienes a alguien en la mira, podrías recibir señales de que esos sentimientos son correspondidos. ¡Para los que están en pareja, un consejito! Desconéctense por completo y concéntrense en disfrutar del tiempo juntos. Apaguen el celular y dejen a un lado las preocupaciones.

Sagitario

Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá a la fregada. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso.

Esta semana debes seguir firme en tus valores y no te dejes influenciar por nadie. Si alguien trata de tirarte para abajo o te pide que cambies tu forma de ser, mándalo a volar. Recuerda siempre lo que te hace único y especial, y no dejes que nadie te hunda. ¡Tú vales un montón! Tranquilo, sé que las cosas se sienten un poco pesadas últimamente. Pero oye, tómate un respiro y date un chance para ti mismo. No todo tiene que ser perfecto todo el tiempo, ¿sabes? Dale tiempo al tiempo y confía en que las cosas mejorarán. No te presiones tanto y deja que las cosas fluyan. ¡Todo llega a su momento! Escucha bien, en el amor es momento de ser sincero como nunca. No te guardes nada, comparte tus sentimientos con tu pareja o esa personita que te tiene loco. Y en el trabajo, prepárate para algunas sorpresas inesperadas. Puede que los planes cambien de la nada, pero no te bajes, confía en ti mismo y en tus habilidades. Siempre hay oportunidades esperando a la vuelta de la esquina. ¡Échale ganas!

Escorpión

De un momento a la fecha has cambiado un chorro, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu fregado humor que algunas veces ni te aguantas. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, que estés soltero o soltera no significa que puedas disfrutar y estar con o con las personas que se te dé la gana, recuerda que la gente siempre hablará. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa.

Estás con la mente a mil por hora, estás haciendo tantas cosas y pensando tanto, que casi no duermes, ¡y eso no puede seguir así! Esta semana, date un respiro, por la noche, reserva un tiempo para ti. Apaga el teléfono, relájate con un buen libro o una película, y desconecta de todo el estrés. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán. Es momento de poner fin a esa relación que parece estar atascada en un círculo sin salida, esta semana reúne toda tu fuerza de voluntad y corta de raíz con lo que te está frenando. No te sientas culpable, es hora de priorizar tu propia felicidad, a veces, es mejor estar solo que mal acompañado. El amor está en el aire, si estás en pareja, prepara una sorpresa especial para tu ser amado. ¿Qué tal una cena romántica a la luz de las velas o una escapada de fin de semana? Y si estás más solo que la una, mantén los ojos abiertos, alguien especial podría estar dejándote pistas sutiles de su interés. Mantén una mente abierta y ¡prepárate para recibir sorpresas emocionantes!

Libra

Noticias inesperadas que tienen que ver con trámites y pagos de documentos. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va a seguir su cauce.

Sé que has estado cargando con muchas emociones últimamente, y hasta tu espalda te está pasando factura. Es momento de cuidarte un poquito más y aprender a manejar esa empatía que te caracteriza. No te olvides de ti mismo mientras intentas ayudar a todo el mundo, ¿vale? Establece límites sanos y protégete de esa energía negativa que te está afectando. Tienes todo lo necesario para atraer la abundancia a tu vida, solo necesitas creértelo. Comienza a actuar como si ya tuvieras todo el dinero que deseas y verás cómo el universo responde a tus acciones. ¡Tú vales mucho más de lo que crees!

Es hora de poner límites con esas personas que solo te sacan energía y no aportan nada positivo a tu vida, no te sientas mal por decir “no” o por no estar siempre disponible para los demás. Tu bienestar emocional es lo más importante, así que ponte tú en primer lugar esta semana. Tanto si estás solo o si estás en una relación, deja las expectativas a un lado y simplemente disfruta del momento, ¡puedes tener algunas sorpresas agradables en el camino! Mantén la mente abierta y deja que el amor fluya.

Virgo

Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. Noticias de ex amor se presentará en cualquier momento y un viaje inesperado se aproxima. Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo muy repentinos que podrían afectarte o dañarte demasiado. No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren.

Esta semana se te va a iluminar el camino con buenas noticias. Pero no te quedes ahí parado, ¡aprovecha esa buena racha! Toma el control de tu vida y crea una estrategia para sacarle el máximo provecho a esas oportunidades que se te presentan, enfócate en ti mismo y no te distraigas con lo que hacen los demás. Sé que estás en la onda del trabajo duro, pero no dejes que te absorba por completo. Es hora de ponerle un alto y buscar otras actividades que te den ese balance que necesitas. No dejes que el trabajo se coma el 100% de tu vida y tus pensamientos, date un respiro, mejor dedica tiempo a tus intereses personales a tus amigos. ¡verás cómo todo fluye mejor! ¡Esta semana tómate un ratito para disfrutar con tu pareja o, ¿por qué no? ¡Date un regalo a ti mismo! Recuerda que también mereces ese amor y atención que das a los demás. Y por favor, sé amable contigo mismo, relájate y date un descanso. ¡Te lo mereces, Virgo!

Leo

Vienen momentos muy buenos para tu vida, debes tomar decisiones muy importantes y saber hacia dónde vas en la vida pues sueles perderte constantemente en el camino. Ya en otras ocasiones te dañaron, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba solo cambia de cama, si quieres algo bueno y mejor para ti ves tras él y no esperes que llegue por arte de magia. No permitas que otras personas roben tu paz y tu tranquilidad, no te dejes manipular por quien ya en el pasado se aprovechó de ti.

Se acerca tu momento de brillar, piensa en ti en lo que debes hacer para lograrlo, traza tus objetivos y prepárate para renacer con más fuerza que nunca. Recuerda que has evolucionado un montón, así que confía en ti mismo y ¡prepárate para conquistar el mundo! No te menosprecies, todo lo bueno que te está pasando no es cuestión de suerte, es fruto de tu esfuerzo, dedicación y empeño. Reconoce tu valía y date crédito por tus logros. Eres un verdadero guerrero y te mereces todas las bendiciones que llegan a tu vida. ¡Confía en tu fuerza interior y sigue adelante con orgullo!

No dejes que el estrés te domine, y recuerda salir de la mala rutina. Es hora de cuidar tu salud y bienestar, así que tómate un tiempo para relajarte, respirar profundo y estar consciente de tu entorno. ¡Tú melena necesita cuidado y tu cuerpo también! Es momento de ponerle amor a tus relaciones. Haz un espacio en tu día para conectar con tu corazón y mejorar tus relaciones personales, especialmente con tu pareja. Prepara una cita especial, haz un gesto de cariño y disfruta del amor que te rodea. Recuerda que te mereces todo el amor del mundo, así que date ese amor que tanto necesitas. ¡Feliz semana, Leo!

Cancer

Debes aprender a decir que NO porque uno de tus errores es querer complacer a todo mundo. Deja el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una surte muy perra que te ayudará a concretar muchísimas cosas.

Parece que andas atento para resolver los problemas de todos, pero, ¿qué tal si te tomas un respiro? Esta semana, dale chance a los demás de cargar con su propio peso. No tienes que ser el héroe todo el tiempo, es hora de echar el freno y darte un poco de atención a ti mismo. ¡Recuerda, el equilibrio es la clave para una vida más chida! Necesitas apoyo y cariño como todo el mundo. Esta semana, en vez de encerrarte en tu caparazón, busca un abrazo, platica con tu pareja, llama a tu familia. Verás cómo el amor y el cariño de los tuyos te ayudan a despejarte más que cualquier otra cosa, aprovecha la vibra amorosa para conectarte con tus sentimientos y los de los demás, es momento de expresar el amor de manera clara, un detalle chiquito con tu pareja puede marcar la diferencia. No te preocupes si no tienes las cosas claras, lo importante es que sigas tu propio ritmo y no te compares con los demás. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre tus metas y deseos, y toma decisiones que te lleven hacia donde realmente quieres estar. ¡Tú marcas tu propio camino, así que sigue tu brújula interna con orgullo!

Géminis

Algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Viene una semana perra, posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Si tienes pareja y esta te trata como cualquier otra persona ten cuidado pues el amor podría estar terminando, necesitas sentirte especial con quien amas. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían fregar la relación, últimamente se guardan muchísimas cosas.

Parece que estás en un viaje dentro de ti, pasas más tiempo pensando que haciendo, pero tranqui, eso está bien. Es momento de escuchar esa vocecita interior y seguir tu instinto. No te quedes estancado en el limbo, enfócate en esos planes futuros que tienes en mente y lánzate sin miedo, recuerda que la vida es ahora, así que no esperes más para seguir tus sueños. No te desaparezcas del mapa sin dar señales de vida a tu gente. Tú necesitas tu espacio, sí, pero tampoco te olvides de responder a los mensajes y estar presente para los que te importan. Si necesitas tiempo para ti, dilo claramente, la sinceridad siempre es la mejor opción. Y recuerda, la intimidad y la conexión con los seres queridos son fundamentales, así que no dejes que las cosas se enfríen por falta de comunicación. Es hora de meterle el pecho a tus metas y proyectos, no caigas en la tentación de dejar las cosas a medias solo porque no ves resultados inmediatos. La clave está en ser paciente y persistente, regando tus sueños día a día con esfuerzo y dedicación. Recuerda que los frutos más dulces son los que requieren más tiempo en madurar, así que no te desesperes y sigue adelante.

Tauro

Un sueño te revelará grandes cosas. Si tienes una relación cuidado con caer en la monotonía. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella. Deja las fregaderas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Viene un amor muy fuerte el cual te podría poner tu mundo al revés, lo vas a disfrutar.

Esta semana te toca poner orden en tu vida porque vienen cambios que te van a mover el piso, cierra esas puertas que ya no te llevan a ningún lado, pueden ser amistades, pareja, trabajo, y ábrete a nuevas oportunidades. Pero no te sientas mal si al principio te sientes como perdido, es normal. Organízate bien y no te distraigas con chismes o tonterías, porque el tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo.

Parece que estás en tu mejor momento en el amor, con él planeta Venus en el ambiente, estás en tu momento. Si tienes pareja, déjate de dramas y enfócate en demostrarle a tu media naranja cuánto la valoras. Prepara una cena especial o sorpréndele con un detalle que le llegue al corazón. Y si estás soltero, esta semana es ideal para salir a flote y conocer gente nueva. Pero ojo, no te conformes con cualquiera, tienes que pasarles el filtro y buscar a alguien que realmente valga la pena. No te olvides de ser fiel a ti mismo en todo momento. Si has tomado decisiones que no han sido muy buenas, ¡qué importa!, lo importante es que tú estés en paz contigo mismo. Confía en tus instintos y en que tus acciones darán frutos a su debido tiempo. Siéntete orgulloso de lo que eres y de lo que has logrado hasta ahora, porque te lo has ganado a pulso. ¡Que esta semana sea motivo de orgullo y satisfacción para ti!

Aries

Aprende a soltar a esas personas que no te aportan nada a tu vida y que solo han buscado dañarte o hacerte pasar un mal momento. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará, ya que te valgan máuser esas cuestiones, no tienen por qué quitarte el sueño. Aguas con pérdida de objetos. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes.

Esta semana, las cosas se ponen que arde, algunos problemas en la mira, y te sientes solo ante el peligro. Algunos de esos problemas te traen contra la pared, y eso no te late ni tantito. Así que céntrate en los problemas que tienen solución y no pierdas el tiempo con los que de plano no se les ve salida. Sentirás que muchos amigos y conocidos te dejan solo y unos pocos te echan la mano, quédate con esos, y los que te fallan, mejor que se queden atrás. Pero ojo, que no todo queda allí, porque parece que hay unos cuantos amigos que te quieren ver la cara con tu dinero, así que no te dejes chamaquear, defiende tu dinero como león enjaulado y si sientes que te están timando, ¡da el grito hasta que te escuchen! Y no nos olvidemos del amor, no importa si no es tu prioridad, porque parece que el amor está buscándote a ti, si tienes a alguien en la mira, es momento de lanzarte de frente y rápido. Y si no, prepárate, porque parece que varios te estarán rondando. A coquetear se ha dicho, y si ya tienes pareja, es hora de sacarle jugo a la relación y experimentar cosas nuevas en el amor. ¡Ánimo, que esta semana tienes el mundo a tus pies!