Leo Messi rompió el silencio y explicó en video por qué no participó en el juego contra Hong Kong

Semanas después del partido entre Inter Miami y la selección de Hong Kong, en el cual Lionel Messi no jugó y causó la desilusión de cientos de fans que pagaron su boleto, el astro argentino grabó un video para disculparse y explicar las verdaderas razones por las que no pudo disputar el juego.

Y es que desde que terminó el juego, hubo consecuencias por la ausencia, desde fanáticos molestos que sacaron su frustración en redes sociales hasta voceros oficiales del gobierno local que anunciaron su descontento, incluso hubo un presunto veto de instituciones deportivas en China, ya que cancelaron dos partidos amistosos de Argentina que se jugarían allí y dijeron que no tenían “planes de albergar competiciones relevantes en las que participe Messi”.

Todo esto, pese a que Gerardo Martino, DT del equipo de la MLS ha argumentado en diversas ocasiones que la ausencia del su jugador estrella se debió a problemas físicos, pero tal parece que no fue suficiente, ya que el propio Messi decidió grabar y publicar un video para explicar sus razones y desmentir todos los rumores que han sonado fuerte desde entonces.

“Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones”, inicia Leo en el video de poco más de dos minutos de duración, en el que aparece hablando en primer plano.

E inmediatamente después contó que su lesión muscular empeoró conforme avanzaba la gira de pretemporada de su equipo y que cuando llegó a China ya no pudo participar, aunque intentó entrenar y convivió con la gente que lo recibió en los primeros días tras su llegada.

“Como dije en la conferencia de prensa, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. El primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho, hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había”, comentó, dejando claro que las causas fueron meramente físicas y no políticas ni emocionales.

“No podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me comencé a sentir un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se viene ahora”, insistió.

Finalmente, el “10” de Argentina y Las Garzas recalcó la importancia de dirigirse nuevamente a la gente para aclarar este asunto, ya que está agradecido con sus fans de aquel país por el recibimiento que le dan siempre que viaja para allá.

“Creía que era importante volver a repetirlo por lo que se está hablando y mandarle un saludo a toda la gente de China, que siempre me trató tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto”, concluyó.

