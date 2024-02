El imperio hecho por Shaquille O’Neal luego del retiro y que lo hizo reflexionar sobre la vida

Shaquille O’Neal es una leyenda de la NBA, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y entra en la discusión de quizás el mejor en su posición de juego; ganador de un total de cuatro anillos de campeón de la mejor liga del mundo, obteniendo tres con Los Angeles Lakers y uno más, el último de su carrera con el Miami Heat.

O’Neal nunca pasó por debajo de la mesa en sus años como jugador activo en la NBA, aún cuando ya estaba cerca del retiro, y esto es exactamente lo que ha sucedido con ‘Shaq’ fuera de cancha, ya que el ex jugador de 2.16 metros de estatura es una figura bastante importante en el mundo de los negocios, así como también en el ámbito musical cuando se coloca el traje de ‘DJ Diesel’, el nombre que utiliza para sus fiestas electrónicas.

Shaquille es una persona que siempre tuvo como meta el poder maximizar y asegurar todo el dinero que pudo ganar como jugador de la NBA y es allí donde entran en juego las inversiones que le permitieron construir un imperio inmobiliario, de acuerdo a información publicada por el New York Post en un artículo donde destacan las mansiones, propiedades y demás en poder del ex jugador.

Todas las propiedades de O’Neal

Según lo publicado por el diario de Nueva York, el ex jugador posee un total de 9 propiedades que tendrían sedes en varios estados en los Estados Unidos, tales como Nevada, Texas, Georgia y Florida. El haber sido un hombre de negocios fue algo que hizo reflexionar a O’Neal sobre la manera en la que tuvo que hacer frente a una parte de su vida con su familia.

En el podcast que conduce, la leyenda viviente de Los Angeles Lakers y el Orlando Magic, dio un consejo a Jason Kelce, hermano de Travis, jugador de la NFL, que hace vida en los Filadelfia Eagles de la NFL.

El lado más humano de Shaq

“Cometí muchos errores tontos hasta perder a mi familia y no tenía a nadie. Ese no es tu caso. Así que disfruta de tu hermosa esposa, disfruta de tus hermosos hijos y nunca te detengas en lo que tuvimos”, le dijo O’Neal a Kelce en “The Big Podcast with Shaq”.

“Lo que teníamos es lo que tenemos: obtuviste el anillo (del Super Bowl), la gente sabe quién eres, disfrútalo. Porque, repito, fui un idiota y hablé de ello durante mucho tiempo. Amo a toda mi familia. Pero estoy solo en una casa de 100,000 pies cuadrados”, reflexionó Shaq.

El reporte del NY Post indica que, en los últimos años, O’Neal adquirió un total de cuatro casas diferentes en McDonough, Georgia, con un terreno combinado de 30 hectáreas, con la posibilidad de poder ampliar dicha residencia. Además, adquirió una casa de 4600 pies cuadrados en Hampton, Georgia.

La leyenda de la NBA compró una propiedad de cinco dormitorios y seis baños en Dallas (más de 5200 pies cuadrados). Además, hay que mencionar que O’Neal es dueño de una residencia de aproximadamente 2 mil metros cuadrados en Sugar Land, Texas, y una de 1.400 m2 en Las Vegas, Nevada, la cual adquirió en 2021.

Herencia que sus hijos deben ganarse

Shaquille siempre ha sido claro y tajante en cuanto a la fortuna que logró hacer en sus años gloriosos como jugador activo y que heredarían sus 6 hijos: Shareef, Shaqirl, Me’arah, Myles, Taahirah y Amirah:

“Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. ‘No somos ricos; yo soy rico’”, dijo en pleno escenario durante el podcast Earn your leisure que tiene al asesor financiero Rashad Bilal y el educador Troy Millings como sus anfitriones.

“Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo”.

“Me gustaría un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de varios negocios y alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tienes que ganártelo”, comentó en su momento uno de los jugadores más temibles, dominantes y carismáticos dentro y fuera de la NBA.

