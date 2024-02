Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de febrero de 2024

Piscis

Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones. Cuidado con una traición por parte de amistad. Decepciones amorosas, al final te darás cuenta de que esa persona resultó ser igual o peor que las demás, ni pex la vida sigue así que no sigas ahí mendigando cariño ni atención, si te busca y quiere algo serio adelante, sino, no esperes que cambie de parecer.

Si te sientes agobiado por rumores de cambios en el trabajo, relájate y confía en que todo saldrá bien, no dejes que los chismes te pongan en modo negativo. Sigue con tu rutina y escucha tu intuición. Si algo cambia, será para mejor. Mantén la calma y deja que las cosas se resuelvan por sí solas. Si estás teniendo problemas para dormir por el cansancio mental, toma medidas para relajarte antes de acostarte. Una ducha o baño caliente seguido de una infusión relajante pueden hacer maravillas para calmar la mente y mejorar el sueño. No dejes que el cansancio te afecte, cuida tu descanso para afrontar el día con energía. En tu relación, estás perdiendo la empatía y la capacidad de entender a tu pareja, es momento de ponerse en los zapatos del otro, intenta comprender cómo piensa y siente tu pareja. No lo veas todo desde tu perspectiva, sé abierto a entender su punto de vista. La empatía fortalecerá tu relación y te ayudará a evitar malentendidos.

Acuario

Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio a media semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Prepárate porque hay cambios en el trabajo y vas a tener que ajustarte y cambiar cosas, pero tranqui, no te compliques. Es momento de fluir con la corriente y aceptar lo que venga, porque pronto tendrás la oportunidad de hacer valer tu opinión. ¡Relájate, que todo se va a acomodar! Evitar ir contra corriente y no te resistas, fluye con la corriente y acepta los cambios. Recuerda que pronto tendrás la oportunidad de expresar tu opinión, así que mantén la calma y sigue adelante.

Últimamente estás perdiendo la paciencia con quienes te rodean, pero la tensión viene de otros lados. No dejes que la tensión te domine, busca formas de liberar el estrés y verás cómo te sientes mucho mejor.

Has estado ignorando a alguien que está pendiente de ti desde hace tiempo, es momento de prestarle atención a esa persona, puede ser un gran apoyo para ti y brindarte grandes satisfacciones. No dejes pasar la oportunidad de conectar con ella hoy, ¡podría ser justo lo que necesitas para sentirte mejor!

Capricornio

Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

Estás en una etapa de cambios y te estás reinventando a diario. ¡Y vaya que te queda bien! Es posible que hayas cambiado de trabajo, estés pensando diferente y hasta te hayas renovado el estilo. La clave está en seguir adelante con esa transformación, ¡vas por buen camino! Pero necesitas relajarte un poco, estás llevando una tensión por querer hacer todo perfecto que no te está dejando disfrutar. Tómate un respiro y relájate, no te estreses por cada detalle. A veces es bueno darse un descanso y no saltar por cualquier cosa. Deja que las cosas fluyan un poco y verás cómo te sientes mejor. Si tienes una relación que está mejorando, no bajes la guardia, habla con tu pareja. Se sincero y exprésale lo que sientes hoy mismo. No te guardes nada, porque juntos pueden superar cualquier cosa. Mantén ese diálogo abierto y verás cómo fortalece su relación aún más.

Estás en pleno proceso de cambio, ¡y te sienta genial! Sigue adelante con esa transformación, estás en una etapa de crecimiento personal y es importante que sigas evolucionando. Confía en ti mismo y en tu intuición. Siéntete orgulloso de lo lejos que has llegado y sigue adelante con esa actitud positiva. ¡El mundo es tuyo!

Sagitario

Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy.

Aquí tienes las movidas del día. Tienes la pila a tope, pero prepárate porque te espera un montón de trabajo hoy, no te olvides de tomar unos ratitos de descanso, si no, vas a terminar hecho polvo para la noche. ¡Ponte las pilas, pero no te quemes! Si estás buscando otro trabajo, tranqui, llegará en su momento.

Si alguien quiere decirte cómo tienes que hacer las cosas, ponlo en su sitio, confía en tus decisiones, tú sabes lo que es mejor para ti, así que no dejes que nadie te diga lo contrario. Defiende tu espacio y tu forma de hacer las cosas. Eres dueño de tu vida y tus decisiones. Estás distraído pensando en un ex cuando podrías estar encontrando a tu alma gemela, es hora de dejar atrás el pasado y abrirte a nuevas oportunidades en el amor. No dejes escapar la posibilidad de encontrar a esa persona especial que está cerca de ti. Reflexiona sobre lo que realmente quieres y no dejes que los fantasmas del pasado te impidan avanzar hacia un futuro lleno de amor y felicidad. ¡No te aferres al tren del pasado, pues puedes dejar de ver el siguiente amor verdadero!

Escorpio

Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino y no estorbe en la entrada. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face o mediante una amistad, solo serán amigos con derecho por un tiempo.

Te puede llegar un proyecto que puede marcar tu futuro, así que confía en tus habilidades y afronta el reto con toda la seguridad del mundo. Te están tentando para montar un negocio con alguien adinerado, si te llega esa propuesta, pide que todo quede por escrito y lee con lupa cada detalle. No te dejes llevar por las apariencias y asegúrate de entender bien los términos del acuerdo. Es mejor prevenir que lamentar. En el amor, necesitas recuperar la ilusión y creer de nuevo en el amor, deja atrás la rutina de la soledad y permítete soñar con nuevas relaciones. Es hora de abrirte de nuevo al amor y recuperar esa chispa que te hace vibrar. No tengas miedo de ilusionarte y explorar nuevas posibilidades románticas. Tienes que demostrar tu valor en el trabajo para salir victorioso de un desafío importante. ¡A darlo todo! Confía en tu capacidad y muestra todo tu potencial en este proyecto. No te conformes con lo mínimo, saca a relucir tu creatividad y deja huella con tu trabajo. Este es tu momento para brillar.

Libra

Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te afecte tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga.

Si estás dudando sobre tus metas en la vida, sigue tu corazón, no te compliques tanto pensando en lo que da más billete. La clave está en hacer lo que te hace feliz a diario. Eso sí que te va a llenar el alma. Hoy es ideal para cerrar tratos de negocios, si tienes algo en la mira, no lo dejes pasar. Puede ser la oportunidad de lograr grandes cosas en el futuro. Ponte las pilas y actúa hoy mismo, sin dejarlo para mañana. ¡La clave está en mover ficha! En el tema del amor, si tienes una relación, es hora de formalizarla, hermano, dale para adelante y formaliza esa relación. Hazle saber a tu pareja que estás listo para dar el siguiente paso y comprometerte en serio. Si estás empezando algo nuevo con alguien, también es momento de avanzar, de conocerse más y profundizar en la conexión. ¡No pierdas el tiempo! Si estás pensando en lo económico, recuerda que la felicidad es lo que cuenta, no te atormentes pensando solo en el dinero, sigue tus sueños y aspiraciones, porque al final del día, lo que realmente importa es tu bienestar emocional. Si algo te hace feliz a diario, ese es el camino a seguir, sin importar cuánto billete haya de por medio.

Virgo

Eres un signo fuerte que podrían caer mil veces, pero siempre se levantarán de nuevo más fuertes y con una sonrisa, aunque por dentro se estés muy mal. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores, recuerda que eres muy de encariñarte con la piedra.

Alguien va a necesitar tu ayuda para un trabajo extra, seguro estás cansado, pero oye, esto podría traerte una buena cantidad de dinero extra y hasta un poco más de reconocimiento. No te asustes por las horas extra, ¡vale la pena! ¡acéptalo! pero prepárate para echarle horas. Organízate bien para equilibrar tu trabajo diario con esta nueva oportunidad. El esfuerzo valdrá la pena cuando veas los resultados en tu cuenta bancaria y en tu reputación profesional.

¿Estás considerando seguir junto a alguien que te ha herido y posiblemente ha sido infiel? Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos. Si sientes que estás listo para perdonar y reconstruir la relación, adelante, pero asegúrate de poner los puntos claros y estar pendiente del funcionamiento de la relación a diario. El perdón es una decisión personal, así que haz lo que te haga sentir más feliz y en paz contigo mismo.

Escucha tu corazón y confía en tu intuición. No te sientas presionado por lo que otros puedan pensar. Lo importante es que tomes la decisión que te traiga paz interior y te permita seguir adelante. Si decides dar una segunda oportunidad, asegúrate de comunicarte abierta y honestamente con tu pareja y estar dispuesto a trabajar en la relación a diario.

Leo

Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Te viene oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario.

Tu trabajo te encanta y disfrutas cada momento de lo que haces, ¡y eso es genial! Pero ojo, parece que las preocupaciones ajenas están haciéndote dar vueltas en círculos y te están sacando de tu zona de comodidad, debes tomar nuevamente las riendas y volver a centrarte en lo que te interesa alcanzar. Tómate un tiempo para reflexionar y establecer límites saludables. Aprende a decir “no” cuando sea necesario y no te sientas culpable por pensar primero en ti. Recuerda que es importante proteger tu energía y tu enfoque para alcanzar tus propias metas. Estás experimentando dolores físicos, como dolores de cabeza o contracturas en la espalda, debido al estrés acumulado. Dedica tiempo cada día para relajarte y despejar tu mente. Prueba técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga o simplemente dar un paseo al aire libre. Además, considera consultar a un profesional de la salud para tratar cualquier dolencia física que puedas estar experimentando.

La tensión causada por estas preocupaciones está afectando tu relación amorosa. Habla abierta y honestamente de tus sentimientos con tu pareja. Explícale cómo te afectan las demandas externas y la importancia de sentir su apoyo y comprensión. Dedica tiempo de calidad juntos para fortalecer la conexión emocional y encontrar formas de apoyarse mutuamente en momentos difíciles.

Cancer

Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu circulo de armonía y llenarte de conflictos la existencia.

Estás arrasando en el trabajo, has logrado un montón de cosas grandes, pero ojo, necesitas mantener ese entusiasmo a diario, no te confíes demasiado, que cuando las cosas van bien es cuando más tienes que estar atento y diligente para que las cosas no se tuerzan. Te enfrentas a un encargo complicado que te está dando muchos dolores de cabeza, no te agobies, si sientes que no tienes todos los conocimientos necesarios para resolverlo, busca ayuda, no hay nada de malo en pedir consejo a alguien más experimentado. Mantén la humildad y sé esforzado en buscar la información que necesitas para superar este obstáculo. Una persona que acabas de conocer te propone una cita si estas soltero, no lo pienses dos veces, acepta esa cita y dale una oportunidad a esa persona, será el comienzo de algo genial, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de una experiencia romántica emocionante que alegrará tu día a día. Sientes que estás avanzando muy rápido en tu carrera profesional, pero te preocupa perder el rumbo, sigue adelante con determinación, pero mantén los pies en la tierra, no te dejes llevar por la confianza excesiva y recuerda que siempre hay más por aprender, mantén el entusiasmo y el esfuerzo diario para seguir creciendo y alcanzar tus metas profesionales.

Géminis

Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena.

Estás metido en el rollo de trabajar duro para alcanzar tus metas, ¡y eso es genial! Pero ojo, no te confíes demasiado, que por ahí hay algunos compañeros de trabajo que no son tan de fiar. Mantén tus ojos bien abiertos y sé cauteloso/a en tus relaciones laborales. Mantén una buena relación con todos, pero no bajes la guardia. Vigila tus espaldas y no confíes ciegamente en aquellos que te puedan parecer sospechosos. Sé amigable, pero también mantén una distancia prudente.

Te has estado concentrando tanto en el trabajo que te has olvidado un poco de tus seres queridos, y te están echando de menos. Tómate un momento para llamar o visitar a tu familia y amigos. Aunque no sea a diario, demuéstrales que aún estás presente en sus vidas y que valoras su compañía. No dejes que el trabajo te absorba por completo.

Tu pareja parece estar sintiendo que estás un poco distante y frío últimamente, es hora de abrirte más emocionalmente y demostrarle a tu pareja lo mucho que te importa. Sé más comunicativo, expresa tus sentimientos y muestra tu cariño de manera más detallada. No dejes que la distancia se interponga entre ustedes dos. Esfuérzate por solucionarlo hoy mismo antes de que sea demasiado tarde.

Tauro

Cambios de última hora sobre viaje o salida con amistades. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti.

Ojo con la gente en el trabajo que te anda mirando de reojo, te están rodeando de mala energía y no precisamente con buenas intenciones. Así que mantente alerta y no te dejes contagiar. Si ves a alguien que te lanza piropos exagerados o halagos a cada rato, mejor mantén tu distancia y sigue con lo tuyo. Una persona importante te ofrece una oportunidad profesional que no puedes dejar pasar, mantente atento y asegúrate de aprovechar esta oportunidad cuando se presente, puede ser que no sea en los próximos días, pero de seguro será, y podría traerte muchos logros profesionales más adelante. No dejes que el miedo o la duda te impidan tomar esta oportunidad.

Hay un ex que quiere volver a tu vida y hacer un contacto contigo, escucha lo que tengan que decir, pero mantén tus límites claros. No te conviene dar una segunda oportunidad en este caso. Mantén distancia emocional y sigue adelante con tu vida sin permitir que esta persona te distraiga o te cause problemas. Te encuentras rodeado de personas que no te están aportando nada positivo en el trabajo, protégete de la mala energía que puedan pasarte, quema salvia o palo santo, y usa inciensos antes de ir al trabajo, y ponte cristales protectores. Mantén una actitud cordial pero distante con aquellos que no tienen buenas intenciones, concéntrate en tus propias metas y objetivos, y no permitas que intenten involucrarte en situaciones complicadas.

Aries

Hoy te digo que sueltes esa mentalidad pesimista y te pongas las pilas con el pensamiento positivo. Nada de malas vibras, piensa en todo lo bueno que está por venir y verás cómo las cosas empiezan a fluir mejor. Te sientes abrumado por el trabajo y descuidas un poco tus relaciones personales, mejor tómate un tiempo para reconectar con tus seres queridos. Organiza una cena, una salida al parque o simplemente una charla tranquila. No descuides esas conexiones importantes en tu vida. Estás indeciso debido a una nueva oportunidad amorosa que se presenta, ¡Lánzate!

No tengas miedo de probar algo nuevo en el amor. Date la oportunidad de conocer a esa persona y ver qué pasa. La vida está llena de sorpresas, y esta podría ser una muy agradable. Te sientes atrapado en la rutina y te cuesta mantener la motivación en tus proyectos, anímate, recuerda por qué empezaste esos proyectos en primer lugar y qué te apasiona de ellos. Enfócate en pequeñas metas diarias y celebra cada avance que logres. El esfuerzo diario es la clave para alcanzar tus sueños.

Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales, signo noble pero cuando se trata de defender lo suyo se transforma y destruye todo a su paso, muy entregado y siempre buscará la protección de su pareja. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte.