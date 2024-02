Ysabel Jurado quiere ser la primera mujer concejal del Distrito 14 del Concejo de LA

Ysabel Jurado, la joven defensora de los derechos inquilinos anda en campaña para ser la primera mujer concejal de la ciudad de Los Ángeles por el distrito 14 del Concejo Municipal.

“Decidí hacer campaña para el Concejo porque estoy cansada de los políticos corruptos compitiendo por el distrito. He vivido aquí toda mi vida y como hija de padres inmigrantes y una mamá soltera adolescente, sé lo difícil que es salir adelante en el distrito y cada vez es más difícil”, dijo Jurado durante una entrevista con La Opinión.

Así que sostuvo que debido a que es una abogada que representa y defiende del desalojo a inquilinos y pequeños negocios, quiere realmente ser una servidora pública en su comunidad.

Afirmó que las rentas son demasiado altas en su distrito donde la gran mayoría son inquilinos, pero además enfatizó que el distrito 14 tiene las tasas más altas de desalojo.

“Una de las cosas que quiero hacer es amarrar el control de las rentas a los salarios porque ahora no van al mismo ritmo que el alza anual del alquiler de más de 6%. Así que conectarlos será realmente importante”.

Ysabel Jurado compite para ser concejal de Los Ángeles por el distrito 14. (Campaña Ysabel Jurado) Crédito: Cortesía

Dijo que otra manera de alejar la ola de gentrificación, es asegurarse que las comunidades especialmente aquellas que históricamente han sido desplazadas, tengan voz y voto en el desarrollo inmobiliario, y sepan cuando un edificio se va a vender para que tengan prioridad en la primera oferta de compra.

“Esto es clave para asegurar el acceso al desarrollo inmobiliario en nuestros vecindarios”.

Jurado dijo que debido a la gentrificación, el distrito ha cambiado totalmente en los 20 años y 10 años.

“La gente se ha mudado porque los miembros del Concejo han vendido este distrito a las grandes corporaciones y desarrolladores. Como resultado las comunidades de bajos ingresos se han visto forzadas a salir”.

Observó que una de las cosas en las que más han insistido en esta campaña es en acercarse a los activistas y organizaciones no lucrativas de Skid Row para escucharlos y trabajar con ellos en estrategias para tratar a la comunidad desamparada, ya sea dándoles botes de basura o limpieza de calles.

“En términos de atacar la crisis del desamparo, estoy proponiendo establecer lugares en la comunidad donde no sean criminalizados y en los que puedan obtener todos los recursos que necesitan como baños, dónde dormir, guardar sus cosas y mascotas y comida”.

Ysabel Jurado, es defensora de los derechos de los inquilinos. (Campaña Ysabel Jurado) Crédito: Cortesía

Comentó que en la actualidad para ir a un albergue, las personas sin hogar, necesitan estar limpios y ni siquiera pueden ver a un doctor.

“Estos servicios integrales son clave, y yo estaría dispuesta a usar los fondos discrecionales del Concejo para proveerlos y crear más vivienda provisional en nuestros barrios pobres en el distrito 14”.

Jurado puntualizó que sus prioridades como concejal serían atacar la crisis del desamparo, preservar y mantener vivienda accesible, repensar el proceso de desarrollo inmobiliario y fortalecer las protecciones de los inquilinos.

“En seguridad pública, buscaría atacar las causas profundas del crimen como la pobreza e invertir más dinero en parques, y a través de todo esto hay un compromiso con la justicia ambiental”.

¿Cuál es su posición en cuanto a quitarle fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles?

“El Departamento de Policía está sobrecargado con demasiadas tareas y no está equipado para hacerlas bien. Les llaman para tareas de salud mental, desamparo, paradas de tráfico etc. Todo esto puede ser hecho por trabajadores de organizaciones no lucrativas que le costaría mucho menos dinero a la Ciudad, y la policía podría enfocarse en los crímenes más serios como los homicidios”.

Agregó que esto tiene mucho sentido económico para el presupuesto de la ciudad.

¿Cómo ve sus posibilidades de ganar en un distrito mayoritariamente latino, donde los últimos cinco concejales han sido latinos?

“Al final del día, mis experiencias como hija de inmigrantes indocumentados filipinos, una madre soltera adolescente dependiendo de cupones de alimentos, como profesional que trabaja defendiendo a inquilinos, son problemas que resuenan con la gente; y en un distrito con una mayoría de inquilinos, sobresale mi compromiso con la comunidad”.

Ysabel Jurado, es quizá la más joven candidato al Concejo de Los Ángeles por el distrito 14. (Campaña Ysabel Jurado) Crédito: Cortesía

¿Ser parte del movimiento demócrata socialista (DTS) no puede afectarle a la hora de buscar el voto?

“Para mí eso significa querer mejores salarios, rentas accesibles, educación y cuidado de salud gratis. Eso es equidad, ¿cierto? Estas son cosas que todos quieren y por las que estoy peleando”.

Agregó que está peleado para que cada parte del distrito para que reciban los mismos servicios. “Boyle Heights no tiene limpieza de calles; los parques en Highland Park los arreglan cada dos semanas, y hay partes del distrito que no reciben la misma atención. Esas son los problemas que le interesan a la gente, y la razón por los que estoy compitiendo”.

Jurado es una abogada de 34 años, que es apoyada por el capítulo de Los Ángeles de los Demócratas Socialistas de América (DSA). También la concejal Eunisses Hernández le ha dado el respaldo.

“No he visto ningún sondeo que me indique sobre mis probabilidades de ganar, pero me han dicho que han escuchado que estoy entre los dos primeros”.

Hay siete aspirantes a desbancar al concejal Kevin de León, quien busca un segundo periodo en el Concejo de Los Ángeles.

El distrito 14 abarca el centro de Los Ángeles y barrios como Boyle Heights, Eagle Rock, Highland Park, El Seren, Garvanza, Glassell Park, Lincoln Heights y Monterey Hills.

¿Cuál sería tu mensaje para los votantes latinos?

“Necesitamos a alguien que sea de nuestras comunidades, que haya luchado de la misma manera que nosotros que hemos estado con los cupones de alimentos, que haya lidiado con problemas de los indocumentados y sus familias, que haya estado al lado de los trabajadores que luchan contra el robo de salarios, o de los inquilinos que se enfrentan a los desalojos, y que haya ayudado las pequeñas empresas a mantenerse a flote”.

Dijo que estos son los temas clave en los que trabajan y que sé que a los latinos de clase trabajadora también les importan.

“Yo estoy aquí para ser un aliado y no un obstáculo, y estoy aquí para servirles al final del día”.

Añadió que es hora de dejar de elegir políticos de carrera en este distrito 14.

“Necesitamos personas que sean de y para nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando me convertí en abogado, podría haberme ido a trabajar a una gran firma corporativa que me diera mucho dinero, pero en lugar de eso, me convertí en abogado de derechos de los trabajadores y defensora de la justicia de vivienda.

“Me preocupo por las comunidades de las que vengo para servirlos. Por eso tenemos que elegir diferentes tipos de personas que tengan los valores y quieran estar a la altura de ellos”.