Cómo ver en vivo UFC México: horarios y cartelera completa de Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2

Brandon Moreno buscará salir con el brazo levantado por primera vez en su país UFC México y acercarse a una pelea por el título de peso mosca cuando enfrente a Brandon Royval en la revancha este sábado 24 de febrero en la Arena Ciudad de México.

Esta será la primera pelea de Moreno desde que perdió el título de peso mosca contra Alexandre Pantoja en julio de 2023 y la tercera en México donde no ha podido ganar. En 2017 perdió ante Sergio Pettis por decisión unánime y en 2019 empató con Askar Askarov. Una victoria sobre Royval, que también viene de ser derrotado por el brasileño, pondría al mexicano como primero en la lista de retadores por el cinturón.

Brandon Royval sustituyó a Amir Albazi, rival original del mexicano, quien se lesionó y abandonó la pelea. En el primer enfrentamiento, Brandon Moreno derrotó al estadounidense por nocaut técnico en UFC 255, evento que se celebró en noviembre de 2020.

Brandon Moreno quiere volver a pelear por el cinturón este año y sabe que la victoria sobre Royval lo acercará. Foto: John Locher/AP.

Por su parte, Yair Rodríguez protagonizará también una revancha con Brian Ortega el evento coestelar de UFC México y quiere repetir la victoria por nocaut que consiguió en el 2022. El Pantera también vuelve a la acción tras perder la oportunidad de coronarse como campeón completo de peso pluma ante Alexander Volkanovski.

La cartelera de UFC México contará con la presencia de nueve prospectos aztecas: Daniel Zellhuber, Raúl Rosas Jr., Yazmín Jauregui, Manuel Torres, Cristian Quiñonez, Jesús Aguilar, Edgar Chairez, Víctor Altamirano y Luis Ronaldo Rodríguez.

Si quieres saber cómo ver en vivo UFC México: Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2, los horarios y la cartelera completa del evento, aquí te dejamos toda la información que necesitas:

Horarios de UFC México: Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2

La cartelera UFC México: Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2 se llevará a cabo este sábado 24 de febrero y comenzará a las 18:00 de la Ciudad de México y 19:00 del Este de Estados Unidos. Las peleas principales iniciarán a las 21:00 de CDMX y a las 22:00 del Este de EE.UU.

Cómo ver en vivo por TV y streaming UFC México: Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2

Canales de TV:

México: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Streaming online:

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Latinoamérica: Star+.

La última vez que UFC pisó México fue en 2019 con una cartelera que protagonizó El Pantera Rodríguez y Jeremy Stephens. Foto: Elise Amendola/AP.

Cartelera completa de UFC México: Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2

Principal

Brandon Moreno vs. Brandon Royval

Yair Rodríguez vs. Brian Ortega

Daniel Zellhuber vs. Francisco Pardo

Raúl Rosas Jr. vs. Ricky Turcios

Yazmín Jauregui vs. Sam Hughes

Manuel Torres vs. Chris Duncan

Preliminares

Cristian Quiñonez vs. Raoni Barcelos

Jesús Aguilar vs. Mateus Mendonca

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda

Claudio Puelles vs. Fares Ziam

Luis Ronaldo Rodríguez vs. Denys Bondar

Víctor Altamirano vs. Felipe Dos Santos

Erik Silva vs. Muhammad Naimov

