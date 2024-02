Elizabeth Gutiérrez rompe en llanto en plena transmisión de ‘Despierta América’ por esta foto de su juventud

Elizabeth Gutiérrez, quien en su momento encabezó el elenco del melodrama “El Rostro de Analía”, protagonizó un tierno momento durante su visita al programa ‘Despierta América’ tras recordar con nostalgia sus inicios en la pantalla chic. ¿Tiene pensado volver a las telenovelas? Esto fue lo que dijo.

En una visita exprés al matutino ‘Despierta América’, la famosa abrió su corazón y contó cómo es que maneja con las especulaciones del público esta etapa de su vida: “Me enfoco en ser mejor persona todos los días, en disfrutar de mis hijos, abriéndome camino otra vez a trabajar, eso es importante para que mis hijos conozcan otro lado de su mamá, quiero regresar definitivamente a trabajar”, sorprendió.

Y es que luego de más de una década fuera de los foros de televisión, Elizabeth Gutiérrez está más que lista para volver a realizar una de sus más grandes pasiones.

Al respecto, indicó que su regreso a la pantalla chica dentro de un melodrama no solo representa un éxito profesional, también significaría un ejemplo el que sus hijos la vean retomar un sueño por el que trabajó hace mucho tiempo.

“La actuación es mi pasión. Me encantaría que mis hijos vieran esa faceta de su mamá también”, contó emocionada la histrionisa mexicoamericana.

Sin embargo, las emociones no acabaron allí. Y es que Elizabeth Gutiérrez no pudo contener las lágrimas ante la sorpresa que la producción del programa le tenía preparada. Esta consistió en la fotografía de una Elizabeth adolescente que anhelaba hacer realidad su sueño de protagonizar telenovelas.

Este detalle provocó que la madre de los hijos de William Levy rompiera en llanto y contara con nostalgia la historia detrás de dicha sesión fotográfica: “Lloro porque me acuerdo que, como todos los niños tienen sueños, y me acuerdo que mi mamá juntó $500 para hacerme esa sesión de fotos, porque no teníamos, ella como pudo, juntó y me dijo: ‘Ten los $500, ve y haz tus fotos de modelo’. Siempre, siempre apoyándome”.

Para finalizar, Gutiérrez apuntó a que hoy por hoy son sus hijos Christopher y Kailey Levy los que la motivan a seguir retándose y dar lo mejor de sí misma.

Seguir leyendo:

• Usando ajustados shorts Elizabeth Gutiérrez se muestra haciendo una serie de abdominales

• Tras polémicos “consejos” de Carlos Adyan a Elizabeth Gutiérrez, ella responde contundentemente

• Elizabeth Gutiérrez presume sus atributos posando en toalla y sentada en una bañera