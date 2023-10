Tras polémicos “consejos” de Carlos Adyan a Elizabeth Gutiérrez, ella responde contundentemente

Durante esta semana se encendió una polémica por unos comentarios a modo de “consejos” que realizó el presentador del programa ‘En Casa Con Telemundo’, Carlos Adyan, para la actriz Elizabeth Gutiérrez sobre cómo lleva su tema con William Levy.

La actriz lleva semanas compartiendo mensajes en Instagram que ha dicho que simplemente le gustan y no son indirectas, pero algunos creen que pudieran ser mensajes en claves sobre su situación personal con William Levy, con quien la famosa tuvo 20 años de relación amorosa y dos hijos.

En un momento en el que estaban hablando de la mexicana en el show de Telemundo, el venezolano le sugirió “pasar la página”.

“Ella sabe todo y está perdonando que el hombre haga la cantidad de cosas que ha hecho. Entonces la que está mal ahora es ella. Él lo ha dejado muy claro en su cuenta de Instagram, que está soltero. No le da repost a las cosas que pone ella, no le sigue el juego. Entonces, ¡ahí no es, mamacita! Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación”, dijo Carlos.

Después, Adyan le recomendó a Gutiérrez cambiar porque supuestamente podría estarle dando malos ejemplos a sus hijos Christopher y Kailey.

“Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, aseguró Carlos Adyan.

Elizabeth respondió a Carlos

La actriz y presentadora de televisión eligió no pasar por alto las palabras del presentador de ‘En Casa Con Telemundo’ y a través de una historia en Instagram se escribió un mensaje contundente para pronunciarse.

“Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, comenzó diciendo.

La también modelo añadió para concluir su mensaje: “Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy… No sabes lo que pasa en mi vida… Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”.

