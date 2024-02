Oswaldo Sánchez aplaude trayectoria de Memo Ochoa, pero insiste en el cambio en la portería del Tricolor

El ex portero tres veces mundialista Oswaldo Sánchez, actual analista de la cadena TUDN, volvió a resaltar en charla con La Opinión la necesidad de buscar un cambio en la portería del Tricolor para el Mundial 2026, sobre todo porque Guillermo Ochoa, actual guardameta titular del seleccionado de México, llegaría a esa justa universal con 41 años sobre sus espaldas.

El ex guardameta surgido de la cantera del Atlas y con trayectoria en Chivas, América y Santos destacó que: “No quiero que se malentienda mi postura, simplemente digo que para el Mundial 2026, Memo va a tener 41 años y sus condiciones no serán las mismas, entonces es necesario probar a otros porteros para que se vayan fogueando”, dijo.

Y añadió que: “Uno se pregunta ¿qué pasaría si Memo es convocado al Mundial y no pasa por su mejor momento y no tenemos a alguien con experiencia para relevarlo?, eso es lo grave del asunto, no se trata de menospreciar la trayectoria de Memo”, destacó.

¿Crees que sea tiempo de un cambio generacional en la portería del Tricolor?

Es tiempo de darle la estafeta a gente joven de la portería de a poco para ver de que están hechos, para ver si son confiables en selección mayor, sobre todo porque Memo llegaría de 41 años al Mundial 2026 y hay que ver en que condiciones va a estar, por eso hay que foguear a los demás.

¿Deberá Jaime Lozano probar a Malagón como titular en Copa America?

Pues no se si probar a Luis Malagón, pero si alternarlo algunos juegos, al mismo Julio González que está teniendo un gran torneo.

¿Bueno o malo que Guillermo Ochoa pueda llegar a su sexto mundial?

Es buenísimo que llegue a su sexto Mundial, habla de una hegemonía de 24 años de un gran nivel, el tema es ¿cómo va a llegar?, por eso hay que preparar a otros también para cualquier contingencia, pero lo de Memo es extraordinario

¿Luis Malagón, Carlos Acevedo, Rodolfo Cota ó Julio Gonzalez deben ser los porteros en el Tricolor?

Creo que en esa baraja deben estar los porteros del Tricolor detrás de Memo Ochoa, él es el portero titular en este momento, pero de aquí al Mundial cualquier cosa puede pasar y si son los porteros que se candidatean. No se si Rodolfo Cota por la edad, sino pensar en otro cambio, pero bueno son los porteros que se manejan como cambio generacional.

