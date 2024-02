Los gemelos que traicionaron al Chapo aprendieron el negocio de las drogas en una cadena de hamburguesas

Pese a que Joaquín “El Chapo” Guzmán se mantuvo muchos años como uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados en todo el mundo, finalmente cayó en manos de la justicia estadounidense, y en gran parte se debió a la traición que sufrió por parte de los hermanos Margarito y Pedro Flores.

Y es que, aunque estos gemelos fueron una pieza importante para que el Cártel de Sinaloa se convirtiera en el principal distribuidor de droga en Estados Unidos, también fueron clave durante el juicio contra el líder criminal.

Pero para llegar a controlar la venta y distribución de heroína y cocaína en todo Chicago sin utilizar la violencia de por medio, los hermanos se basaron en un modelo de negocio que aprendieron durante el tiempo que trabajaron en un restaurante de McDonald’s.

Así lo revelaron ellos mismos por medio del podcast “Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord”, lanzado en 2022, en donde aseguraron que su inspiración para llegar hasta la cima del narcotráfico fue el modelo de negocios que tiene la cadena de comida rápida donde trabajaron a los 17 años.

De acuerdo con Margarito y Pedro, ahí se dieron cuenta de la importancia de la calidad de los productos y su constancia, un principio que aplicaron después en la venta de cocaína con el fin de mantener la mejor calidad y contar con el reconocimiento de sus clientes.

Enfrentar pérdidas económicas y estar abastecidos

Asimismo, revelaron que su tiempo en McDonald’s también les sirvió para saber cómo lidiar con las pérdidas de los negocios y la importancia de tomar buenas decisiones a largo plazo.

Para ejemplificar esto, hablaron sobre la ocasión en la que un excompañero tiró por accidente un bloque de queso al suelo y estuvo a punto de servirlo en las hamburguesas.

Según el testimonio de los hermanos, servir queso sucio a los clientes suponía un mayor riesgo que tirar el bloque completo y aceptar una leve pérdida económica. “Hay miles de bloques de queso en el refrigerador. Créeme, a McDonald’s no le va a preocupar. Se van a preocupar más por que les des a alguien queso con un cabello”, aseguraron.

Por último, revelaron la tercera lección que aprendieron y fue que, para cualquier tipo de negocio, es vital estar bien abastecidos los días 1 y 15 de cada mes, cuando los clientes cobran las quincenas en sus trabajos.

Cabe recordar que los gemelos Flores crecieron bastante dentro del mundo de las drogas, hasta que sus socios Joaquín “El Chapo” Guzmán y Arturo Beltrán Leyva rompieron relaciones, por lo que ambos capos les pusieron, cada uno por su cuenta, un ultimátum sobre su lealtad.

Fue así como los hermanos prefirieron cooperar con las autoridades estadounidenses e ir a la cárcel, que enemistarse con El Chapo o Beltrán Leyva, de acuerdo con documentos del expediente y una entrevista que el diario Milenio tuvo con el fiscal que construyó el caso.

