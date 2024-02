La droga perfecta

Hace 27 años, Guadalupe Ponciano Rodríguez comenzó una guerra contra un enemigo formidable. Sus herramientas para combatirlo son la docencia, el activismo y la ciencia. Es una mujer de ideas claras, ella está decidida a mejorar la vida de las personas que acuden a pedir su ayuda, algunas, ya con un problema irreversible. La primera frase que arroja en la entrevista es: “Necesitamos aire para vivir, sólo eso”. Y es que Guadalupe Ponciano es doctora, especialista en enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Su enemigo, por supuesto, es el tabaco. Cuando alguien le pregunta a qué se dedica, la respuesta es sencilla: “Básicamente dedico mi vida a que la gente deje de fumar”.

Guadalupe entonces decidió dedicar su carrera enfrentando una droga que, tan sólo en México, cobra 63 mil vidas al año según los datos presentados por la académica y corroborados por PODER. Este es un cálculo promedio y refiere a enfermedades que el sector médico relaciona al consumo de esta sustancia; “a veces son más muertes”, explica consternada y continúa: “dependiendo de la suerte, del clima o de las enfermedades. Lo que ocurrió con la pandemia por COVID-19 fue atroz, muchas de las vidas pudieron salvarse de no ser por el tabaco (…) muchos fumadores, que desafortunadamente fallecieron con la enfermedad, pues si no hubieran fumado hubieran podido salvarse, ¿me entiendes? Hay mucha muerte relacionada al tabaco”, sentencia.

El miedo no es menor. Si se realiza un cálculo sobre las estimaciones de mortandad entre lo ocurrido con la COVID-19 provocada por el virus SarsCov-2 y las muertes por enfermedades asociadas al tabaquismo, los números son similares. Por lo menos al final de la pandemia por COVID-19. Durante el 2022, las autoridades del Sistema de Salud, reportaron 26 mil fallecimientos a causa del SarsCov-2, mientras que las mismas autoridades, durante el mismo periodo de tiempo (2022), reportan 43 mil 246 muertes a causa de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Es decir, ese año el tabaco superó en muertes, a la pandemia por COVID. El problema es que contra el tabaquismo no hay vacunas. Y continúa arrebatando vidas, con ayuda muchas veces del aparato del Estado, explica la académica.

“Pasaron casi 13 años estáticos de regulación al tabaco en México. Nadie, ningún órgano o institución pública se atrevía a tocar al gigante de las drogas legales”, afirma Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina en Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista.

De cada 10 casos de cáncer de pulmón atendidos en el país, 9 están asociados al consumo de tabaco, revela el Gobierno de México en su publicidad por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Por lo que no es de extrañarse, que según los datos recabados por la académica, el sector salud cada año eroga al menos 116 mil millones de pesos atendiendo a derechohabientes que padecen alguna de las cuatro enfermedades que tanto médicos como academia, señalan que tienen origen en el tabaquismo.

Ante esta realidad, las y los legisladores realizaron cambios al Reglamento de la Ley, que no fueron pequeñas sanciones o impuestos extra. Se trataba de una prohibición total para difundir o promocionar el químico, de tal modo que el acto despertó varias quejas de la industria.

¿Qué dice el nuevo reglamento y cómo respondió la industria?

Según las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en México, publicadas el 16 de diciembre de 2022, quedaron prohibidas las siguientes acciones: la exhibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos del tabaco en puntos de venta.

Esta fue la causa de que empresas como Walmart, Vips y Oxxo, tramitaran juicios de amparo. En los juicios promovidos por las empresas resulta imposible determinar los alegatos que presentaron las empresas en contra del decreto presidencial, sin embargo, según lo explica, Maximiliano Cárdenas, coordinador de estrategias jurídicas de Salud Justa MX. quien personalmente asistió a las oficinas de recepción de documentos en los tribunales en 10 de los 32 distritos donde se presentaron estos juicios, en la mayoría, se apeló a la presunta pérdida de recursos derivados de las restricciones del decreto presidencial y las reformas al reglamento de la Ley que regula el tabaco. La ruta del abogado resulta necesaria dado que, con la información que la SCJN revela en sus portales de transparencia, carece de información fundamental como: nombre o razón social del promovente, argumentación contra el acto reclamado y/o cantidad de sentencias a favor o en contra del acto.

“La nicotina tiene características tan interesantes desde el punto de vista farmacológico que la hace ser casi casi yo diría como la droga perfecta”, explica Guadalupe Ponciano agregando que además de lo poderoso del químico, ninguna otra droga ha logrado tanto apoyo de las autoridades -tal y como se puede corroborar con el testimonio de Maximiliano Cárdenas-, lo cuál, además de proveerle de cualidades adictivas casi insuperables, posee la ventaja sobre otras drogas del apoyo de las autoridades del mundo. Y tiene razón. Por ese motivo, explica, su mayor alegría es encontrarse con algún paciente que ha dejado de fumar.

Crédito: PoderLatam.org | Cortesía

Poder Judicial ampara… a empresarios

La danza de las cifras. Cuando la organización Salud Justa MX, encargada de fomentar la salud, comenzó la campaña en contra de la industria tabacalera apenas se sabía de un par de casos donde las empresas, ocultando el nombre de su representante legal y la razón social del promovente, impulsaron juicios de amparo en contra de las restricciones sobre el consumo de tabaco en espacios públicos. Esto cambió tras la llegada de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recién llegado a la presidencia, ya advertía de algunas limitaciones respecto a la venta y consumo de esta sustancia.

Así el 31 de mayo del 2022, es decir pasados 3 años, el presidente firmó el decreto por el cual se prohibía la circulación y comercialización de cualquier insumo que contuviera nicotina o sistemas similares. El decreto contemplaba también los cigarrillos electrónicos.

En respuesta, la industria tabacalera no se hizo esperar en presentar demandas donde apelaba principalmente al libre comercio. Al principio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó tan sólo 6 casos, sin embargo, tras un análisis realizado por PODER de todos los documentos indexados en el sistema público de consulta, se pudo corroborar que el CJF resguarda 105 expedientes públicos o a los que se puede acceder. Pero la historia no termina aquí.

PODER consultó a los abogados representantes de la organización Salud Justa MX y su directora , quienes explicaron en exclusiva que realmente se trata de más de dos mil amparos. Sin embargo, el CJF, por alguna razón no indexa aquellos que se promueven desde tribunales locales.

“Para poder encontrar los amparos realizamos búsqueda juzgado por juzgado, lista por lista, y encontramos 1733, todos en contra del reglamento. También encontramos más, pero fuimos depurando porque había, digamos, amparos que pensamos que eran en contra del reglamento pero en realidad eran en contra de algún acto sorpresa (…) Hubo particulares, por ejemplo la empresa Walmart, que desde el 16 de enero habían presentado sus amparos, entonces lo que hicimos fue hacer una selección de diez circuitos judiciales, es decir 10 estados, son en total 32 circuitos judiciales y de esos, logramos esta cantidad”, explica en entrevista exclusiva para PODER, Maximiliano Cárdenas, coordinador de estrategias jurídicas de Salud Justa MX.

Es decir, los amparos no están a la vista de todos porque el Consejo de la Judicatura Federal no ha terminado de indexar todos los documentos en su sitio de transparencia. Y el abogado explica, que de su búsqueda a la fecha puede haber más. Oxxo, 7Eleven, Vips y Walmart son algunas de las empresas que se ampararon pero su información no es pública. Y el motivo por el cuál el Poder Judicial les concedió la reserva de datos se debe a una solicitud de conservación. Es decir, las personas físicas o morales que interponen un amparo, pueden solicitar la reserva de dichos datos, ocultando así quiénes son las personas que impulsan el tabaquismo.

“Son cerca de 300 casos los que siguen vivos. Ahí el tema es que si la SCJN los atrae, resolverán la constitucionalidad del reglamento, cualquiera de ellos o inclusive todos. Lo que principalmente está impugnando la industria, es Libertad de Comercio y que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades”, agrega el abogado.

Las infancias en riesgo

Guadalupe Ponciano plantea una de las posibles realidades del por qué se aprueban estos amparos: “Yo quisiera saber ¿por qué se aceptan esos amparos? en que están basados… pues tú lo sabes, en cuestiones económicas, los empresarios piensan -quiero vender y quiero que todo el mundo pueda fumar en mi restaurante porque estoy perdiendo clientes-. Esa es la lógica”. El problema con esta postura, explica la académica, es que también se pone en riesgo a las infancias.

La publicidad que se le da a la industria, los escaparates frente al área de dulces tienen como objetivo atrapar a nuevos consumidores, que según comenta Ponciano Rodríguez, aunque no lo realicen explícitamente están dirigidas a menores de edad.

“Las empresas como Oxxo, ponían cajetillas de cigarros más o menos a la vista de los niños de 10, 12 años y los colocan junto a dulces, chicles (goma de mascar) o paletitas y hay estudios en México, en Argentina, en varias partes de América Latina, donde se revela que esto promueve que la percepción del riesgo del tabaco se disminuya”, asegura.

En su lucha, Ponciano Rodriguéz, se encontró con un colectivo que tiene el mismo interés que ella en combatir al gigante del tabaco. El colectivo Salud Justa MX, de la mano de la académica, comenzó una campaña que hace uso de los rostros de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llamar su atención e incitarles a que atraigan el caso en cortes federales.

“Ahora, durante este mes y hasta marzo, vamos a impulsar una campaña con este tema (los amparos de la industria tabacalera) usaremos los rostros de los ministros invitándolos a fallar a favor del pueblo y no de la industria, porque igual, sabes que hablar del tema de amparos es complicado. Entonces nosotros nos dirigimos a los ministros porque lo que queremos es que ellos volteen a vernos”, comenta Yahaira Ochoa, coordinadora de Comunicación de Salud Justa MX.

A pesar de los esfuerzos realizados, el antecedente no es favorable, en el país existen casi 2 mil abogados dispuestos a continuar apoyando a la industria tabacalera, también algunos jueces ya otorgaron una suspensión parcial del reglamento impulsado por el Ejecutivo, en general, la industria del tabaco ha logrado interferir en la toma de decisiones públicas. El único acuerdo entre quienes encabezan esta causa, es que detrás de esta política, que califican como “criminal”, hay mucho, mucho dinero. “Tú lo sabes. Hay mucho dinero, de verdad, hay mucho”, concluye la investigadora.

Crédito: PoderLatam.org | Cortesía

– Descargue aquí la base de datos de los amparos (públicos) promovidos por la industria tabacalera y sistematizada por PODER.

– Envía un mensaje a Clínica Contra El Tabaquismo por WhatsApp: https://wa.me/message/C2GWY3YSS4PAE1

(*) Ricardo Balderas es periodista de investigación en PODER Latinoamérica.

Sigue leyendo:

• Cigarros electrónicos, igual o más mortales que los convencionales, según estudio

• Fumadores gastan más de $166,000 dólares en cigarrillos a lo largo de su vida